Vasco de Fernando Diniz vive início de 2026 complicadoMatheus Lima / Vasco

Publicado 03/02/2026 11:06

O Vasco ainda depende de si, mas o empate sem gol com o Madureira deixou a situação mais incômoda no Campeonato Carioca. Em, o time de Fernando Diniz chega à última rodada com a última vaga para as quartas de final, mas também com ose não vencer o Botafogo.

Diante desse cenário, o Cruz-Maltino pode depender de uma vitória do Flamengo, que enfrenta o Sampaio Corrêa, quinto colocado no grupo, com sete pontos. Menos mal que a lanterna Portuguesa, com quatro, não pode mais alcançar os vascaínos.



Se o Vasco vencer o clássico



A conta é simples: qualquer resultado positivo no domingo (8) classifica o Vasco. Já a posição final no grupo dependerá dos jogos do Volta Redonda (em casa contra o Madureira), segundo colocado com 10 pontos, e Bangu (contra o Boavista em Moça Bonita), terceiro com 9.



Para o Cruz-Maltino ser segundo, os dois clubes têm que tropeçar.



Em caso de empate com o Botafogo



O Vasco já não depende de si, mas pelo menos há dois outros resultados possíveis para a classificação. Um deles é o Bangu perder, o que faria os dois empatarem em 9 pontos, mas o time de Fernando Diniz ficaria à frente pelo saldo de gols (4 contra 0 atualmente).



A outra possibilidade é o Sampaio Corrêa não vencer o Flamengo.



Se o Cruz-Maltino perder



A situação não chega a ser desesperadora, pois basta o Sampaio Corrêa perder. Até mesmo um empate já será suficiente, caso o Vasco perca para o Botafogo por menos de seis gols de diferença. Afinal, tem saldo de 4 contra -1 da equipe pequena.