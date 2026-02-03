No seu terceiro jogo pelo tradicional clube, o centroavante marcou de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, na vitória de sua equipe por 2 a 0. Com o resultado, o time subiu à 2ª posição do torneio, com sete pontos em três jogos.
Sobre a negociação
O Cerro Porteño anunciou, no último dia 17 de janeiro, a compra de Vegetti, que assinou contrato de três anos. O jogador soma 143 jogos e 60 gols pelo Vasco.
Em seu primeiro ano no Cruz-Maltino, em 2023, foi importante para salvar o time do rebaixamento. Já em 2024 e 2025, foi o artilheiro do time. No ano passado, o centroavante argentino marcou 27 gols e foi também o artilheiro do Brasil.
