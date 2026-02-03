Eduardo Moreno enviou um e-mail para se despedir dos colegasReprodução / Instagram
Eduardo narrava frequentemente jogos de clubes do Rio, tendo inclusive feito jogos do Campeonato Carioca deste ano, e a Superliga de Vôlei. Ele também participou de coberturas da Copa do Mundo 2002, das Olimpíadas 2024 e apresentou eventos exibidos no programa Esporte Espetacular.
Com a baixa, o jornalista se tornou o terceiro locutor a deixar a equipe de esporte da Globo em menos de um mês, junto a Odinei Ribeiro, que estava na empresa desde 2008, e Márcio Meneghini, voz carimbada nas transmissões da Série B do Campeonato Brasileiro.
Em nota, a Globo confirmou que Eduardo Moreno não faz mais parte da equipe de Esporte da emissora.
