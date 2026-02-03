Eduardo Moreno enviou um e-mail para se despedir dos colegas - Reprodução / Instagram

Publicado 03/02/2026 08:11 | Atualizado 03/02/2026 12:59

Rio — O narrador Eduardo Moreno, que estava na Globo desde 1999 e participou de diversas transmissões no SporTV, deixou a emissora nesta segunda-feira (2). Ele confirmou a saída em e-mail interno enviado aos colegas, o que pegou muitos de surpresa. "Depois de 27 anos, chegou a minha vez", escreveu o locutor na mensagem. A informação é do jornalista Gabriel Vaquer.



Eduardo narrava frequentemente jogos de clubes do Rio, tendo inclusive feito jogos do Campeonato Carioca deste ano, e a Superliga de Vôlei. Ele também participou de coberturas da Copa do Mundo 2002, das Olimpíadas 2024 e apresentou eventos exibidos no programa Esporte Espetacular.