Momento em que câmeras flagram lutador sem perucaReprodução / X
"700 dólares (cerca de R$ 3650), de última hora. É muito engraçado porque eu nem percebi que tinha saído, mas senti um vento. Foi como se eu tivesse sentido um ar-condicionado ligado dentro de casa. Eu estava sentado e meus treinadores estavam me passando instruções, mas ele gaguejou duas vezes", afirmou.
O lutador também revelou como perdeu o cabelo. "Cheguei na casa da minha mãe e vi alguns frascos de xampu em cima da mesa. Lavei o cabelo e senti um cheiro parecido com o de água sanitária. Perdi o meu cabelo há dois dias. Então, liguei para o meu empresário e disse: 'Me arranja uma peruca'".
A cena do cabelo de Miller caindo viralizou nas redes sociais no último fim de semana. Ele sofreu uma sequência de golpes de Ibeh, quando o seu cabelo desprendeu da cabeça, até ser tirado completamente.
The moment Jarrell Miller had his hair punched off in the middle of his fight— Ring Magazine (@ringmagazine) February 1, 2026
