Momento em que câmeras flagram lutador sem perucaReprodução / X

Publicado 03/02/2026 12:44

O boxeador Jarrell Miller viralizou nas redes ao deixar a sua peruca cair durante uma luta no Madison Square Garden, em Nova York, após levar socos do adversário, Kingsley Ibeh, no último sábado (31). Em entrevista ao portal "The Breakfast Club", publicada nesta terça-feira (2), ele revelou o preço do implante.



"700 dólares (cerca de R$ 3650), de última hora. É muito engraçado porque eu nem percebi que tinha saído, mas senti um vento. Foi como se eu tivesse sentido um ar-condicionado ligado dentro de casa. Eu estava sentado e meus treinadores estavam me passando instruções, mas ele gaguejou duas vezes", afirmou.

Em seguida, Miller explicou que ficou nervoso ao pensar que a peruca poderia ter caído. "Pensei: 'Se essa m*** realmente aconteceu, vou olhar no telão, porque o telão vai mostrar o replay'. Então, quando fiz isso, disse: 'Putz, eles me pegaram'", disse.



O lutador também revelou como perdeu o cabelo. "Cheguei na casa da minha mãe e vi alguns frascos de xampu em cima da mesa. Lavei o cabelo e senti um cheiro parecido com o de água sanitária. Perdi o meu cabelo há dois dias. Então, liguei para o meu empresário e disse: 'Me arranja uma peruca'".



A cena do cabelo de Miller caindo viralizou nas redes sociais no último fim de semana. Ele sofreu uma sequência de golpes de Ibeh, quando o seu cabelo desprendeu da cabeça, até ser tirado completamente.

Apesar de ter perdido a peruca, Jarrell ganhou a luta por decisão dividida.

Veja o vídeo: