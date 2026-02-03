Parque Olímpico do Rio recebeu disputas de Jiu-Jitsu de alto nível no fim de semana - (Foto: Divulgação)

Publicado 03/02/2026 11:00 | Atualizado 03/02/2026 12:30

A programação incluiu lutas profissionais, categorias de base e atividades formativas. Mais de 600 atletas de projetos sociais participaram das competições e da clínica, com vagas e estrutura viabilizadas para ampliar a presença de jovens no evento. A iniciativa ratificou a entrada desses competidores no calendário internacional e a conexão com o alto rendimento.Esta primeira edição do Grappling & Jiu-Jitsu Rio Festival 2026 foi realizada em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, com patrocínio da Light, via lei de incentivo.Secretário de Esportes, Rafael Picciani destacou o impacto na economia local, com movimentação nos setores hoteleiro, de restaurantes e transportes, empregos diretos e indiretos ligados à produção do evento, além de oportunidades a jovens talentos e a inclusão social gerada através do Jiu-Jitsu.“É um orgulho para o Governo do Estado sediar mais um evento da AJP, evento fundamental para diversos atletas, que se dedicam, treinam muito e que, se não tivessem a oportunidade de competir em alto nível nessas competições que a gente traz em parceria ao Rio de Janeiro, dificilmente projetariam sua carreira", apontou.“A gente sabe do nível seletivo dos atletas. Além disso, a cada ano os eventos da AJP têm sido também instrumentos de inclusão, projetos sociais, alunos que estão se graduando, servindo como referência e estímulo para que o jiu-jitsu siga tendo no Rio de Janeiro a sua casa, além de movimentar a sua economia”, emendou.A próxima etapa da entidade árabe no Brasil já tem data e local definidos: será no dia 8 de fevereiro, na cidade de Guarapari, no Espírito Santo, dando sequência ao calendário nacional do AJP Tour na temporada.