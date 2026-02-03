Parque Olímpico do Rio recebeu disputas de Jiu-Jitsu de alto nível no fim de semana (Foto: Divulgação)

O Grappling & Jiu-Jitsu Rio Festival 2026 foi realizado no último fim de semana, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, com disputas do AJP Tour Rio de Janeiro International Pro (com kimono) e do ADXC Selection Series (sem kimono), além de uma clínica de Jiu-Jitsu para alunos de projetos sociais do estado.

Entre os destaques esportivos, os faixas-preta Welersom Gonçalves venceu na categoria até 62kg e Gabriel Souza na até 77kg - no masculino. Entre as mulheres, Ana Luiza Delahaye foi campeã até 62kg. Jovens de projetos sociais do Rio também competiram no palco internacional, ampliando o acesso a eventos do circuito.

Os resultados completos estão disponíveis no site oficial do AJP Tour: https://ajptour.com/pt_BR/event/1414/results.
A programação incluiu lutas profissionais, categorias de base e atividades formativas. Mais de 600 atletas de projetos sociais participaram das competições e da clínica, com vagas e estrutura viabilizadas para ampliar a presença de jovens no evento. A iniciativa ratificou a entrada desses competidores no calendário internacional e a conexão com o alto rendimento.

Esta primeira edição do Grappling & Jiu-Jitsu Rio Festival 2026 foi realizada em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, com patrocínio da Light, via lei de incentivo.

Secretário de Esportes, Rafael Picciani destacou o impacto na economia local, com movimentação nos setores hoteleiro, de restaurantes e transportes, empregos diretos e indiretos ligados à produção do evento, além de oportunidades a jovens talentos e a inclusão social gerada através do Jiu-Jitsu.

“É um orgulho para o Governo do Estado sediar mais um evento da AJP, evento fundamental para diversos atletas, que se dedicam, treinam muito e que, se não tivessem a oportunidade de competir em alto nível nessas competições que a gente traz em parceria ao Rio de Janeiro, dificilmente projetariam sua carreira", apontou.

“A gente sabe do nível seletivo dos atletas. Além disso, a cada ano os eventos da AJP têm sido também instrumentos de inclusão, projetos sociais, alunos que estão se graduando, servindo como referência e estímulo para que o jiu-jitsu siga tendo no Rio de Janeiro a sua casa, além de movimentar a sua economia”, emendou.

A próxima etapa da entidade árabe no Brasil já tem data e local definidos: será no dia 8 de fevereiro, na cidade de Guarapari, no Espírito Santo, dando sequência ao calendário nacional do AJP Tour na temporada.