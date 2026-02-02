Premiação contou com a presença de atletas e a diretoria da CBJJD - (Foto: ISO)

Premiação contou com a presença de atletas e a diretoria da CBJJD(Foto: ISO)

Publicado 02/02/2026 16:00 | Atualizado 02/02/2026 18:56

O primeiro cronômetro do ano zerou, o tatame respirou fundo e o Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2026 - organizado pela CBJJD - começou exatamente como se espera de uma temporada que promete muito após o sucesso de 2025: com intensidade, emoção e campeões consagrados desde a largada.



Válido como a primeira etapa do Circuito, o Rio Summer National Open movimentou o Velódromo, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, durante o último fim de semana (31/01 e 01/02). Ao todo, mais de 2.000 atletas entraram em ação, além de centenas de pessoas que passaram pelas arquibancadas e das mais de 10 mil que acompanharam a transmissão ao vivo no YouTube @isbjjacbjjd.





Entre as equipes, a GFTeam largou na frente ao conquistar o título geral (juvenil, adulto e master), seguida por Double Five em segundo e Instituto Vencedores em Cristo em terceiro. Nova União e Fábrica de Monstro BJJ completaram o Top 5. Já no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil), o primeiro lugar ficou com o Instituto Vencedores em Cristo, seguido por GFTeam, Top Brother, Double Five e Forged Jiu-Jitsu, respectivamente.



“Chegamos à 18ª edição do Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu, um marco na história do Jiu-Jitsu brasileiro, que não seria possível sem o apoio do Refrigerante Mineirinho. O Rio Summer National Open abriu a corrida pelo ranking 2026, mas também foi o momento de premiar os campeões do ranking 2025, que receberam quatro passagens internacionais para lutar em Portugal pela ISBJJA, quatro bolsas Atleta Mineirinho Gold Team e premiação em dinheiro”, afirmou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.



O dirigente também projetou um ano ainda mais robusto. “Em 2026 teremos mais premiações, a consagração dos campeões do ranking do Circuito Mineirinho Costa do Sol em março, com a entrega de mais três passagens internacionais, além de uma etapa em Petrópolis e muitas outras novidades. O ano promete”.

Temporada começa com campeões consagrados



Nas disputas da faixa-preta, destaque para Diego Balthazar (Viper BJJ) no adulto, Raphael Guerra (Double Five) no master 1/2 e Sergio Britos (Instituto Vencedores em Cristo) no master 3/4/5/6 entre os homens, todos campeões peso e absoluto. Entre as mulheres, o título absoluto ficou com Thaynara Silva (E.J.J. Êxodo Jiu-Jitsu).



“Foram lutas difíceis, mas comecei 2026 bem e vou atrás do ranking. Estou em busca das premiações por etapa, além da passagem internacional ou da Bolsa Atleta Mineirinho Gold Team”, afirmou Raphael Guerra.



Além dos faixas-pretas, outros atletas se destacaram no Rio Summer National Open, como Lucas Freitas (Nova União) no juvenil azul, Breno Machado (Black Belt Team) no azul adulto, Jhonatan Bastos (Jesus ao Extremo) no azul master, Robson Ferreira Junior (Celso Rolim BJJ) no roxa adulto, Luiz Felipe Freire (Viper BJJ) no roxa master, André Oliveira (GFTeam) no marrom adulto e Romulo Alves (Fábrica de Monstro BJJ) no marrom master.



No feminino, o brilho ficou por conta de Maria Helena (Projeto Vivaz) no juvenil azul, Gabrielle Oliveira (Cesar Maillet Team) na faixa-roxa e Isis Costa (GFTeam) na faixa-marrom.

Lutas de alto nível do kids ao master agitaram o Rio Summer National Open (Foto: Marcio Ramos da Silva)

Vencedores do ranking 2025 são premiados



Em meio às disputas, o Rio Summer National Open fez uma pausa especial no domingo para premiar os campeões do ranking 2025. Ao todo, 11 atletas foram contemplados: quatro com a Bolsa Atleta Mineirinho Gold Team, quatro com passagens internacionais e três com premiação em dinheiro. Junto a eles, as melhores equipes do ano passado também foram premiadas.



Receberam R$ 1.000 cada Alexandre Brauna (Forged JJ), Laerte dos Santos (XFighting JJ) e Pedro Resende (Osvaldo Alves JJ). Já as passagens para competir pela ISBJJA em Portugal ficaram com Larissa dos Santos (Game Fight), Diego Balthazar (União Trevo CT Barão), Nivaldo Neto (GFTeam) e Victor Costa (HBT JJ).



Por fim, os vencedores da Bolsa Atleta Mineirinho Gold Team foram Artur Lengruber (Double Five), Lorenzo Cardoso (Forged JJ), Lucas Freitas (Nova União) e Pedro Silveira (Double Five). Os atletas receberão R$ 500 mensais de janeiro a dezembro, além de isenção das taxas de inscrição em todas as etapas de 2026, quimono e outros benefícios que somam mais de R$ 8 mil.

Além dos atletas, principais equipes da temporada 2025 também foram premiadas (Foto: ISO)

Próxima parada: Sul-Americano e Saquarema



Reunindo disputas do kids ao master, para todas as faixas, o Rio Summer National Open abriu o Circuito Rio Mineirinho 2026 com o pé direito, entregando grandes lutas, premiações e sinalizando uma temporada intensa.



Outro destaque foi o tradicional Festival Kids, marca registrada da CBJJD, além do sorteio de 20 quimonos Brazil Combat e 40 placas de tatame Prime Esportes, ações que seguirão ao longo de todas as etapas.



A segunda etapa acontece nos dias 14 e 15 de março, com o Sul-Americano, na Arena Carioca 1. Duas semanas depois, o Circuito Mineirinho Costa do Sol começa com o Saquarema Summer National Open, nos dias 28 e 29. As inscrições estão abertas em www.cbjjd.com.br.