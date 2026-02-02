Wallace (à esquerda) celebrou sucesso pessoal e do Outboxing Fight Night (Foto: Priscila Tessarini)
O talento logo ficou evidente. Atleta habilidoso, técnico e competitivo, Wallace ganhou o apelido de “Canhoto de Ouro” do ex-lutador e árbitro Genival Gomes, que enxergou ali um futuro promissor. Com base no Boxe olímpico, ele acumulou mais de 200 lutas como amador, sempre figurando entre os melhores da categoria super-pena. A profissionalização, no entanto, demorou a acontecer, freada pela falta de patrocínio e pelas dificuldades estruturais do Boxe nacional.
Aos 29 anos, veio a virada. Determinado, Wallace decidiu que só retornaria aos ringues como profissional. A estreia aconteceu em janeiro de 2017, no evento Boxing For You, com vitória por decisão unânime. Ao todo, disputou cinco lutas no Boxe profissional, somando três vitórias e duas derrotas. Encerrar a carreira como atleta não foi simples, mas o planejamento familiar falou mais alto. Ao lado da esposa Patricia Rovarotto, Wallace encontrou novos caminhos fora das cordas, passando a dar aulas de Boxe, se especializar e empreender.
A parceria com Patricia - ex-árbitra, psicóloga do esporte e empresária - ampliou ainda mais seus horizontes. Juntos, transformaram a paixão pela nobre arte em um projeto maior, que nasceu com um propósito claro: resgatar o Boxe em sua essência. Assim surgiu o Outboxing Fight Night, evento que carrega em seu DNA a valorização do atleta, a elegância e o respeito à história do esporte.
Outboxing Fight Night entra em cena
Em agosto de 2025, foi realizada a primeira edição do Outboxing Fight Night, em Rio Claro (SP). O evento contou com oito lutas em seu card, com direito a uma disputa de cinturão e mostrou que o resgate da magia do Boxe já é uma realidade. Em dezembro passado, ocorreu a segunda edição, com três disputas de cinturão e um nível ainda mais alto - dentro e fora do ringue.
Ao avaliar a temporada do Outboxing Fight Night, Wallace não escondeu a satisfação. “Foi muito positiva. Ver a felicidade dos atletas por estarem participando do evento foi algo especial. As lutas, desde a pré-edição até o OFN 2, foram de altíssimo nível, com muito esforço e dedicação. A repercussão foi maior do que eu esperava, com elogios do público, dos atletas e dos treinadores”, destacou.
O crescimento do evento reforçou ainda mais os planos ambiciosos para o futuro. Segundo Wallace, 2026 promete elevar o padrão do OFN. “Teremos mais combates épicos e eletrizantes, sempre buscando elegância, qualidade e conforto para os atletas. Queremos que o Boxe seja visto como deve ser: um esporte que salva vidas, reúne famílias e transforma eventos em verdadeiras noites de gala”.
Sobre o aguardado OFN 3, Wallace confirmou que já existe um trabalho em andamento. Algumas lutas estão encaminhadas, com destaque para Jhonatan "Tico" Conceição, que brilhou nas duas primeiras edições. “No OFN 2 ele enfrentou um adversário experiente, venceu por pontos e mostrou que está pronto para grandes desafios”, comentou o matchmaker.
A transição de lutador para empresário e matchmaker trouxe novos desafios, mas também uma nova perspectiva. “Agora eu não tomo porrada”, brinca Wallace, antes de completar: “Executo tudo com muito amor e dedicação, como sempre tive quando lutava. Hoje não calço as luvas, mas dou oportunidade para os atletas brilharem. Preciso ser neutro, profissional e cuidar de cada detalhe”.
Ao definir o impacto do Outboxing Fight Night em sua vida, Wallace resume tudo em uma frase carregada de significado: “O OFN é um sonho que realiza sonhos”. Para ele, o evento representa a chance de oferecer a outros atletas aquilo que um dia desejou para si: valorização, respeito e palco. O futuro segue em construção. Entre os planos pessoais e profissionais, Wallace Moraes quer ver o Outboxing Fight Night crescer ainda mais, empresariar novos atletas e formar ídolos para o Boxe Brasileiro.
