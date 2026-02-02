Wallace (à esquerda) celebrou sucesso pessoal e do Outboxing Fight Night - (Foto: Priscila Tessarini)

Wallace (à esquerda) celebrou sucesso pessoal e do Outboxing Fight Night (Foto: Priscila Tessarini)

Publicado 02/02/2026 10:00 | Atualizado 02/02/2026 13:04

A história de Wallace Moraes com as artes marciais começa ainda na infância, mas foi no Boxe que sua vida ganhou um novo rumo. Antes mesmo de pensar em competir, Wallace já carregava a paixão pela luta, iniciada na Capoeira e fortalecida na adolescência, quando entrou pela primeira vez em uma sala de Boxe no tradicional Municipal Club Joerg Bruder, em Santo Amaro (SP). Bastaram luvas calçadas e alguns golpes trocados para que tudo mudasse. “Foi amor à primeira porrada”, costuma brincar.



O talento logo ficou evidente. Atleta habilidoso, técnico e competitivo, Wallace ganhou o apelido de “Canhoto de Ouro” do ex-lutador e árbitro Genival Gomes, que enxergou ali um futuro promissor. Com base no Boxe olímpico, ele acumulou mais de 200 lutas como amador, sempre figurando entre os melhores da categoria super-pena. A profissionalização, no entanto, demorou a acontecer, freada pela falta de patrocínio e pelas dificuldades estruturais do Boxe nacional.



Aos 29 anos, veio a virada. Determinado, Wallace decidiu que só retornaria aos ringues como profissional. A estreia aconteceu em janeiro de 2017, no evento Boxing For You, com vitória por decisão unânime. Ao todo, disputou cinco lutas no Boxe profissional, somando três vitórias e duas derrotas. Encerrar a carreira como atleta não foi simples, mas o planejamento familiar falou mais alto. Ao lado da esposa Patricia Rovarotto, Wallace encontrou novos caminhos fora das cordas, passando a dar aulas de Boxe, se especializar e empreender.



A parceria com Patricia - ex-árbitra, psicóloga do esporte e empresária - ampliou ainda mais seus horizontes. Juntos, transformaram a paixão pela nobre arte em um projeto maior, que nasceu com um propósito claro: resgatar o Boxe em sua essência. Assim surgiu o Outboxing Fight Night, evento que carrega em seu DNA a valorização do atleta, a elegância e o respeito à história do esporte.

Outboxing Fight Night entra em cena



Em agosto de 2025, foi realizada a primeira edição do Outboxing Fight Night, em Rio Claro (SP). O evento contou com oito lutas em seu card, com direito a uma disputa de cinturão e mostrou que o resgate da magia do Boxe já é uma realidade. Em dezembro passado, ocorreu a segunda edição, com três disputas de cinturão e um nível ainda mais alto - dentro e fora do ringue.



Ao avaliar a temporada do Outboxing Fight Night, Wallace não escondeu a satisfação. “Foi muito positiva. Ver a felicidade dos atletas por estarem participando do evento foi algo especial. As lutas, desde a pré-edição até o OFN 2, foram de altíssimo nível, com muito esforço e dedicação. A repercussão foi maior do que eu esperava, com elogios do público, dos atletas e dos treinadores”, destacou.



O crescimento do evento reforçou ainda mais os planos ambiciosos para o futuro. Segundo Wallace, 2026 promete elevar o padrão do OFN. “Teremos mais combates épicos e eletrizantes, sempre buscando elegância, qualidade e conforto para os atletas. Queremos que o Boxe seja visto como deve ser: um esporte que salva vidas, reúne famílias e transforma eventos em verdadeiras noites de gala”.



Sobre o aguardado OFN 3, Wallace confirmou que já existe um trabalho em andamento. Algumas lutas estão encaminhadas, com destaque para Jhonatan "Tico" Conceição, que brilhou nas duas primeiras edições. "No OFN 2 ele enfrentou um adversário experiente, venceu por pontos e mostrou que está pronto para grandes desafios", comentou o matchmaker.

Tico Conceição foi um dos destaques do Outboxing Fight Night em 2025 (Foto: Priscila Tessarini)

A transição de lutador para empresário e matchmaker trouxe novos desafios, mas também uma nova perspectiva. “Agora eu não tomo porrada”, brinca Wallace, antes de completar: “Executo tudo com muito amor e dedicação, como sempre tive quando lutava. Hoje não calço as luvas, mas dou oportunidade para os atletas brilharem. Preciso ser neutro, profissional e cuidar de cada detalhe”.



A transição de lutador para empresário e matchmaker trouxe novos desafios, mas também uma nova perspectiva. "Agora eu não tomo porrada", brinca Wallace, antes de completar: "Executo tudo com muito amor e dedicação, como sempre tive quando lutava. Hoje não calço as luvas, mas dou oportunidade para os atletas brilharem. Preciso ser neutro, profissional e cuidar de cada detalhe".

Ao definir o impacto do Outboxing Fight Night em sua vida, Wallace resume tudo em uma frase carregada de significado: "O OFN é um sonho que realiza sonhos". Para ele, o evento representa a chance de oferecer a outros atletas aquilo que um dia desejou para si: valorização, respeito e palco. O futuro segue em construção. Entre os planos pessoais e profissionais, Wallace Moraes quer ver o Outboxing Fight Night crescer ainda mais, empresariar novos atletas e formar ídolos para o Boxe Brasileiro.