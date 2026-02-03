Volkanovski manteve o cinturão peso-pena em sua posse (Foto: Reprodução/UFC)
O confronto foi marcado por domínio tático de Volkanovski, que soube administrar a distância, pontuar melhor na trocação e neutralizar as principais investidas do brasileiro. Diego Lopes teve seus melhores momentos no segundo e no quinto rounds, quando conseguiu ameaçar com o Jiu-Jitsu, chegando a colocar o campeão em situações delicadas no chão. Ainda assim, o australiano mostrou experiência para sobreviver às tentativas de finalização e conduzir o combate até o fim com vantagem nas pontuações.
Com a defesa bem-sucedida de título no UFC 325, Volkanovski se mantém no topo da categoria e amplia seu legado entre os penas. No horizonte, os nomes de Movsar Evloev e Lerone Murphy surgem como os principais candidatos a disputar o cinturão, considerando suas posições no ranking e o bom momento dentro da divisão. A expectativa agora gira em torno de qual desses desafios será priorizado pela organização.
Maurício Ruffy brilha e nocauteia Rafael Fiziev
No card principal do UFC 325, Maurício Ruffy deu uma resposta contundente após a primeira derrota no UFC, sofrida em setembro, para Benoit Saint Denis. O peso-leve nocauteou Rafael Fiziev no segundo round e voltou à coluna das vitórias, chegando à quarta vitória em cinco lutas na organização. Além de consolidar sua ascensão na categoria, o triunfo sobre um atleta do Top 10 deve render ao brasileiro um salto importante no ranking da divisão dos leves.
Tallison Teixeira leva a melhor sobre o experiente Tai Tuivasa
Outro brasileiro que deixou sua marca no UFC 325 foi Tallison Teixeira. Diferente de suas apresentações anteriores, "Xicão" precisou ir até a decisão dos jurados para superar o experiente Tai Tuivasa em duelo entre pesos-pesados. A vitória por pontos marca a recuperação do baiano após revés sofrido para Derrick Lewis e tende a colocá-lo em posição mais favorável no ranking, aproximando-o do Top 10 da divisão mais pesada do UFC.
RESULTADOS COMPLETOS:
UFC 325
Sydney, na Austrália
Sábado, 31 de janeiro de 2026
Card principal
Alexander Volkanovski derrotou Diego Lopes por decisão unânime dos jurados
Benoit Saint Denis derrotou Dan Hooker por nocaute técnico no 2R
Maurício Ruffy derrotou Rafael Fiziev por nocaute técnico no 2R
Tallison Teixeira derrotou Tai Tuivasa por decisão unânime dos jurados
Quillan Salkilld finalizou Jamie Mullarkey com um estrangulamento no 1R
Card preliminar
Billy Elekana finalizou Junior Tafa com um mata-leão no 2R
Cameron Rowston derrotou Cody Brundage por nocaute técnico no 2R
Jacob Malkoun derrotou Torrez Finney por decisão unânime dos jurados
Jonathan Micallef finalizou Oban Elliott com um mata-leão no 2R
Kaan Ofli derrotou Zha Yi por decisão majoritária dos jurados
Dom Mar Fan derrotou Sang Wook Kim por decisão unânime dos jurados
Keiichiro Nakamura derrotou Sebastian Szalay por nocaute técnico no 3R
Lawrence Lui derrotou Rangbo Sulang por decisão dividida dos jurados
