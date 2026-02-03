Volkanovski manteve o cinturão peso-pena em sua posse - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 03/02/2026 07:00 | Atualizado 03/02/2026 19:10

No UFC 325, realizado no último sábado (31), na Austrália, Alexander Volkanovski voltou a confirmar seu status histórico na divisão peso-pena. Em revanche contra Diego Lopes, o campeão controlou o ritmo da luta ao longo dos cinco rounds, venceu por decisão unânime dos jurados e manteve o cinturão em seu segundo reinado na categoria. Com o resultado, o australiano alcançou sua oitava vitória em lutas valendo o título nos penas, igualando a marca de José Aldo como maior vencedor em disputas de cinturão na história da divisão.



O confronto foi marcado por domínio tático de Volkanovski, que soube administrar a distância, pontuar melhor na trocação e neutralizar as principais investidas do brasileiro. Diego Lopes teve seus melhores momentos no segundo e no quinto rounds, quando conseguiu ameaçar com o Jiu-Jitsu, chegando a colocar o campeão em situações delicadas no chão. Ainda assim, o australiano mostrou experiência para sobreviver às tentativas de finalização e conduzir o combate até o fim com vantagem nas pontuações.



Com a defesa bem-sucedida de título no UFC 325, Volkanovski se mantém no topo da categoria e amplia seu legado entre os penas. No horizonte, os nomes de Movsar Evloev e Lerone Murphy surgem como os principais candidatos a disputar o cinturão, considerando suas posições no ranking e o bom momento dentro da divisão. A expectativa agora gira em torno de qual desses desafios será priorizado pela organização.