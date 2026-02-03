Alexa Herse acusou André Galvão - seu antigo professor - de assédio, mas ele nega - (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 03/02/2026 18:00 | Atualizado 03/02/2026 19:22

A equipe Atos Jiu-Jitsu, considerada uma das principais da arte suave no mundo, vem passando por dias de turbulência após uma série de acusações graves que tem como principal alvo o líder da equipe, André Galvão. Alguns atletas anunciaram a saída da equipe antes mesmo de quaisquer alegações públicas, o que pode reforçar que o caso já havia tido desdobramentos internamente antes que a situação viesse a público.



Ao longo dos últimos dias, alguns acontecimentos fizeram com que atletas e fãs de Jiu-Jitsu viessem às redes sociais para comentar e trazer sérias acusações a respeito de supostas condutas abusivas de André Galvão com atletas da equipe Atos. O primeiro posicionamento público mais forte veio através de Adele Fornarino. Após sua vitória no Polaris 35, na última sexta-feira (31), a bicampeã do ADCC aproveitou a entrevista pós-luta para falar sobre o que chamou de “crise no Jiu-Jitsu”, fazendo declarações incisivas sobre as estruturas de poder dentro do esporte.



“Há uma crise no Jiu-Jitsu neste momento. Há um problema muito sério que vem da estrutura hierárquica do nosso esporte. Existem pessoas em posições de domínio sobre pessoas vulneráveis. E essas pessoas em posições de domínio têm como função proteger, cuidar e ensinar os outros a se protegerem. Então, são justamente essas pessoas que estão se aproveitando dos mais vulneráveis no nosso esporte. E isso precisa parar”.

Adele Fornarino destacou a necessidade de responsabilidade coletiva dentro da comunidade do Jiu-Jitsu: “A única maneira de acabar com isso, pessoal, é responsabilizando essas pessoas pelo que estão fazendo. Chega de ignorância complacente. Não existe mais espectador inocente, pessoal. Nós temos o controle disso. Precisamos nos manifestar. Precisamos falar. E precisamos proteger os mais vulneráveis neste esporte”.



Adele Fornarino, vale ressaltar, compete representando a Austrália, mas pertence – ou pertencia – à equipe Atos, o que reforçou a sequência de alegações envolvendo André Galvão ao longo dos últimos dias.



Atleta faz acusações a André Galvão em forte depoimento



A série de alegações se tornou ainda mais séria quando Alexa Herse, atleta que treinou na Atos desde a infância, divulgou um comunicado detalhado. Por meio das redes sociais, Alexa anunciou sua saída da equipe: “A partir de agora, não tenho mais nenhuma ligação com a Atos Jiu Jitsu. É algo que jamais imaginei que teria que dizer, pois dediquei grande parte da minha infância e adolescência a essa equipe. Mas, infelizmente, agora não tenho outra escolha a não ser me afastar e me pronunciar”.



Alexa Herse trouxe detalhes de um padrão de comportamento que vivenciou ao longo de um período de seis meses, alegando que André Galvão a tocava de forma inapropriada durante os treinos e fazia comentários repetidos sobre seu corpo e sua aparência. Ela descreveu situações em que o líder da Atos interrompia seu treino para estar com ela, supostamente emitindo gemidos sexuais em seu ouvido enquanto estava por cima dela. Em outro incidente, Herse afirmou que, quando a cabeça dele estava muito próxima da sua, ele lambeu sua orelha.



Em outro forte trecho do comunicado, Alexa Herse afirmou que, ao entrar em contato com Angélica Galvão, esposa de André Galvão e faixa-preta de Jiu-Jitsu, foi recebida com silêncio: “Entrei em contato com Angélica Galvão, alguém que sempre admirei como uma segunda mãe e que me conhece e me orienta desde criança. Ela não só não fez nada a respeito, como me disse para não falar nada e que, se algo está errado, pelo menos tenho que fingir que está certo. E não devo morder a mão que me alimenta”.



Herse expressou profunda decepção com essa resposta, afirmando que Angélica Galvão escolheu ignorá-la, silenciá-la e proteger seu marido, e que isso a torna tão responsável quanto ele: “Cresci treinando na Atos, e foi o André Galvão quem me graduou à faixa cinza quando eu era criança. Estou arrasada. Eu o admirava não só como meu professor, mas como um herói e uma figura paterna, e saber que ele fazia isso não só comigo, mas com várias outras pessoas, é devastador”.



Atletas comunicam saída da Atos em meio à polêmica



A situação trazida a público nos últimos dias já resultou na saída de alguns atletas e membros da equipe Atos. Entre as saídas de maior destaque está a de Bruno Frazatto, o que aumenta a incerteza em relação ao futuro imediato da equipe. Além disso, Andy Murasaki foi visto treinando em Kingsway, local associado a Gordon Ryan.



A saída desses atletas, ao que tudo indica, ocorreu antes das alegações se tornarem públicas, o que corrobora as afirmações de que a polêmica já vinha tendo consequências internas.



André Galvão se pronuncia nas redes sociais



Após dias de acusações envolvendo seu nome, Andre Galvão divulgou um comunicado em sua conta oficial no Instagram. O líder da Atos negou categoricamente acusações, classificando-as como “boatos falsos” que circularam online. A nota oficial, publicada nas redes sociais com os comentários desativados, detalha o que ele classifica como compromisso em manter um ambiente de treinamento seguro, respeitoso e transparente.



“Dediquei minha vida ao Jiu-Jitsu e à construção de academias onde as pessoas possam treinar com segurança, confiança e dignidade. Tenho orgulho da nossa cultura: respeito, disciplina e profissionalismo dentro e fora dos tatames”.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Andre Galvao Official (@galvaobjj)





André Galvão sugeriu que as alegações vieram de ex-funcionários descontentes com mudanças administrativas e financeiras recentes: “Tudo começou com alguém que saiu da Atos recentemente, antes de tudo isso acontecer, e essa pessoa nem sequer é mencionada nos rumores, mas obviamente tem uma vingança pessoal devido a cortes financeiros e decisões administrativas”.



Galvão anunciou sua intenção de entrar com uma ação judicial, afirmando que tomaria as medidas necessárias para proteger a comunidade e o nome da sua família, garantindo ainda que em breve tudo virá à tona.