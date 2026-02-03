Joana Cabral é miss bela do São PauloDivulgação
Nascida no estado do Rio, atriz é eleita Miss Bela do São Paulo
Joana Cabral é advogada por formação
Léo Linck se destaca contra Fluminense e mantém disputa por titularidade no gol do Botafogo
Martín Anselmi destacou competição saudável entre o jogador e Neto pela posição
Vasco pode depender do Flamengo para se classificar no Carioca; veja cenários
Cruz-Maltino chega à última rodada do Campeonato Carioca precisando vencer o Botafogo
Seedorf vê Botafogo com estrutura e avalia Seleção na Copa: 'Baixem as expectativas'
Craque holandês admite não acompanhar o Glorioso e rasga elogios a Ancelotti
Presidente da Fifa critica possível boicote à Copa e defende reintegração da Rússia
Gianni Infantino argumenta que represálias aos Estados Unidos trarão apenas 'mais ódio'
Campeão do mundo pela Itália quer ver Thiago Silva na Copa do Mundo: 'Pode ajudar'
Ex-Milan, Nesta também vê Carlo Ancelotti como a escolha certa para a seleção brasileira
