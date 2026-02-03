Joana Cabral é miss bela do São Paulo - Divulgação

Joana Cabral é miss bela do São PauloDivulgação

Publicado 03/02/2026 11:27 | Atualizado 03/02/2026 11:51

Rio - A atriz Joana Cabral foi escolhida Miss Bela São Paulo. O concurso é realizado pela assessoria de imprensa VH Assessoria e conta com olheiros espalhados por todo o Brasil. A também consultora de imagem faz curso de interpretação no Teatro Bibi Ferreira e se prepara para estrear. Joana, que é natural de Campos, no Rio de Janeiro, recorda parte de sua vida.

fotogaleria

“Já fiz alguns trabalhos como modelo”. Atualmente, a advogada por formação é consultora de imagem e estilo. Em 2009 ela participou de um quadro “ Salto da Gata”. Em 2015, ela foi papazzi de um grande jornalista de sua cidade. Ela já foi considerada uma das mulheres mais belas de sua cidade. Ela sempre fazia algumas publis. “Na época não existiam blogueiras que depois ficaram conhecidas como influenciadoras. Bem antes, eu já fazia isso para lojas e marcas de roupas e acessórios".

Com 1,68m de altura e 63 quilos, Joana Cabral, que mora em São Paulo, revela que mantém o corpo sarado praticando esportes e com uma alimentação equilibrada.

"Eu sou do dia. Estar à beira do mar renova minhas energias, os dias de sol são meus preferidos Amo o calorão do Rio de Janeiro. Curto levar uma vida saudável, praticar esportes, faço 1 hora de aeróbico e musculação todos os dias. Adoro andar de bicicleta, e algumas artes marciais, como jiu-jitsu e boxe, desde a infância. Tenho hábitos saudáveis e constância durante a semana. Fim de semana eu me dou ao luxo de escorregar", comenta.