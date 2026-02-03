Alessandro Nesta, ao lado do nigeriano Fadiga, participou do evento de lançamento da Copa do Mundo de Lendas, no Rio - Divulgação / Pedro Barcellos

Alessandro Nesta, ao lado do nigeriano Fadiga, participou do evento de lançamento da Copa do Mundo de Lendas, no RioDivulgação / Pedro Barcellos

Publicado 03/02/2026 09:41

admitiu torcida pelo Brasil de Carlo Ancelotti, caso a Itália não se classifique, mas também gostaria de ver outro amigo jogando pela seleção brasileira: Thiago Silva.

Alessandro Nesta está no Rio pela primeira vez, onde participou do lançamento da Copa do Mundo de Lendas , na segunda-feira (2). O ex-zagueiro italiano, campeão mundial em 2006,, mas também gostaria de ver outro amigo jogando pela seleção brasileira: Thiago Silva.

Os dois fizeram uma das grandes duplas do Milan por seis anos e Nesta entende que o zagueiro brasileiro, atualmente no Porto, mesmo com 41 anos, tem condições de atuar em alto nível numa Copa do Mundo.



"Thiago Silva é uma pessoa inteligente. Quando chegou ao milan, era muito jovem, mas já demonstrava muita inteligência. Ele é rápido e tem boa técnica. Embora esteja um pouco mais velho, é preciso jogar por um mês. A Copa do Mundo não dura seis meses. Thiago pode ajudar o Brasil a tentar vencer", analisou.



Nesta na torcida por Ancelotti

O ex-zagueiro italiano também considera que a seleção brasileira teve um acerto grande na escolha por Carlo Ancelotti como treinador. Os dois trabalharam juntos no Milan entre 2002 e 2009 e o ex-zagueiro foi só elogios.



"Para mim, vocês têm muita sorte. Ancelotti é o melhor treinador que vocês poderiam ter. O Brasil vai jogar uma boa Copa do Mundo, porque tem um bom time e ele é a melhor opção para vocês. É um técnico especial", afirmou.



E Nesta explicou o motivo de tanta admiração por Ancelotti, não apenas pelo trabalho tático, mas também por outro lado mais humano.



"Sempre que inicia um novo trabalho, ele se dedica a ajudar os jogadores, influenciando positivamente em todos os aspectos. Minha melhor lembrança dele é quando perdemos a final da Liga dos Campeões para o Liverpool. Vencíamos por 3 a 0 e, no segundo tempo, foi 3 a 3. Carlo foi falar com todos os jogadores, oferecendo palavras de apoio, pois estávamos muito tristes. Para mim, isso foi algo especial. Quando você vence, todos estão ao seu redor. Mas, quando você perde, você vê a verdadeira essência da pessoa", completou.