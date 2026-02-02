Copa do Mundo de Lendas terá a presença de grandes ícones do futebol - Hugo Perruso/Agência O Dia

Publicado 02/02/2026 18:17

Rio - A Copa do Mundo de Lendas confirmou a sua primeira edição no Rio de Janeiro já em 2026. Em evento nesta segunda-feira (2), no Roxy Dinner Show, em Copacabana, a organização trouxe novidades e detalhes da competição, que terá jogos no Nilton Santos e a decisão no Maracanã. A data de quando acontecerá ainda será divulgada, assim como quando será o sorteio do chaveamento.

"Esse projeto foi criado não por mim, mas por quem esta aqui. Romário, Seedorf, Puyol e todos esses caras que são de uma geração inestimável. É uma competição real. Isso traz real emoção. Quando era pequeno, tive o privilégio de ver Romário jogar, mas meu filho não. Ele disse: 'você sempre fala sobre Romário, onde posso encontrá-lo?' Então eu tenho a chance de trazer Romário e essas lendas ao Maracanã para as pessoas, meu filho e meu pai assistirem", disse Nasr J Bunyadi, fundador e CEO da competição.

Serão oito seleções na disputa pelo título: Brasil, Arábia Saudita, Argentina, Espanha, França, Holanda, Itália e Nígeria. Essa é mais uma tentativa de reunir grandes jogadores do passado em um torneio nos moldes da Copa do Mundo, que eles tanto disputaram. Em 2015, o torneio chegou a ser anunciado para 2017, no México, mas não saiu do papel.

Além disso, as próximas sedes já foram confirmadas: Arábia Saudita, China e Estados Unidos. Já há outros países interessados, como Marrocos e África do Sul. O objetivo é aumentar o número de participantes nas próximas edições. Em 2026, por exemplo, serão apenas oito seleções. Cada time terá 20 jogadores, com apenas lendas do futebol de cada país participante.

Lendas confirmadas

O novo torneio promete reunir craques do passado como Zico, Romário, Bebeto, Kaká, Cafu, entre outros. Além do campo, as lendas estarão presentes como técnicos. O Brasil, por exemplo, será comandado por Zico, enquanto Batistuta ficará à frente da Argentina, Vieira, da França, Hierro, da Espanha, Maldini, da Itália, e Gullit, da Holanda.

O elenco de lendas também reúne grandes capitães. Além do pentacampeão Cafu, que será o dono da faixa do Brasil, outros nomes confirmados são o francês Thierry Henry, o italiano Gianluigi Buffon, o holandês Clarence Seedorf, o argentino Sergio Agüero, o nigeriano Nwankwo Kanu, o saudita Yasser e o espanhol Carles Puyol.

"Estamos abrindo portas com novas ideias. Esse projeto não é simplesmente jogar futebol porque isso nós podemos jogar todos os dias. A ideia é criar um momento especial. O mundo, nesse momento, precisa de coisas positivas e que unem as pessoas. E nada melhor do que o futebol, que tem esse poder de unir pessoas. Esse momento é para celebrar e criar conexão com os torcedores, que foram o motivo da gente levantar todo dia e dar alegria dentro de campo", afirmou Seedorf, que é um dos fundadores.

Durante o evento de lançamento da competição, novos nomes foram divulgados. Entre eles, os brasileiros Sávio e Athirson, os franceses Marcel Desailly e Christian Karembeu, além do italiano Christian Panucci e do nigeriano Daniel Amokachi. Ao todo, serão mais de 160 ex-jogadores divididos entre as oito seleções participantes do torneio.

Formato da Copa do Mundo de Lendas

A Copa do Mundo de Lendas terá jogos eliminatórios já a partir da fase de quartas de final. São apenas oito seleções participantes. Os vencedores avançam à semifinal e, depois, para a grande decisão. Ao todo, serão seis jogos disputados no Nilton Santos, enquanto a final será realizada no Maracanã, o principal palco de futebol do Brasil. Os jogos terão dois tempos de apenas 25 minutos.

"É um momento especial para quem jogou futebol ter a oportunidade de disputar um torneio como esse. Todos que estão participando desse momento com certeza estão de parabéns. Fico feliz de ser um dos brasileiros que vão ter a oportunidade de participar, fazendo o que eu mais amo na minha vida que é jogar futebol, na minha cidade. Jogar no Maracanã me dá nostalgia", afirmou Romário.

A escolha do Rio leva em conta a tradição da cidade na realização de grandes eventos esportivos e a visibilidade internacional para a estreia do projeto. O formato da competição aposta no entretenimento, em ações de impacto social e na preservação da memória do futebol, com partidas festivas e eventos paralelos. O troféu da competição foi assinado pelo artista plástico Antonio Moreno De Turco.