Karim Benzema em campo pelo Al-IttihadAFP
Al-Hilal anuncia contratação de Benzema em meio a crise de rivais
Atacante francês estava insatisfeito com proposta de renovação de contrato do Al-Ittihad
Léo Jardim lamenta chances perdidas e reconhece dificuldades do Vasco
Cruz-Maltino venceu apenas uma das últimas cinco partidas
Vasco perde pênalti e empata sem gols com Madureira em São Januário
Puma Rodríguez perde a melhor chance do Cruz-Maltino, que ainda acertou o travessão com Johan Rojas
Clube espanhol desiste da contratação de Marcos Leonardo, antigo alvo do Flamengo
Atlético de Madrid recua após instabilidade no futebol saudita
Thiago Silva marca gol contra em derrota do Porto no Campeonato Português
Porto perde invencibilidade na competição
Volta Redonda vence Maricá, se aproxima das quartas de final e ajuda Flamengo
Rubro-Negro chega na última rodada ainda vivo e pode escapar do quadrangular contra o rebaixamento
