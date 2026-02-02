Karim Benzema em campo pelo Al-Ittihad - AFP

Publicado 02/02/2026 22:00 | Atualizado 02/02/2026 22:34

Rio - O atacante francês Karim Benzema, que estava em conflito com o Al-Ittihad, acertou sua transferência para o Al-Hilal, atual líder do Campeonato Saudita. O jogador, de 38 anos, assinou um contrato de 18 meses, nesta segunda-feira (2).

O vencedor da Bola de Ouro de 2022 chega ao seu novo time como agente livre. O atacante francês, que não participou dos dois últimos jogos do Al-Ittihad, somaoito gols em 14 partidas no Campeonato Saudita nesta temporada.

Benzema estava insatisfeito com a proposta de renovação de contrato que recebeu, segundo diversos veículos de imprensa. O atacante francês teria recebido uma proposta do nigeriano Michael Emenalo, diretor esportivo da liga saudita, que ele considerou "insultante", pois seria equivaleria a "jogar de graça".

O atacante francês chegou ao clube de Jidá em 2023, após 14 temporadas no Real Madrid, onde conquistou cinco títulos da Liga dos Campeões, entre outros. Ele foi campeão saudita na última temporada. A 12 pontos do Al-Hilal, o Al-Ittihad parece ter perdido todas as esperanças de defender o título.