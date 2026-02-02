Marcos Leonardo é do Al HilalFayez Nureldine / AFP
Clube espanhol desiste da contratação de Marcos Leonardo, antigo alvo do Flamengo
Atlético de Madrid recua após instabilidade no futebol saudita
Thiago Silva marca gol contra em derrota do Porto no Campeonato Português
Porto perde invencibilidade na competição
Volta Redonda vence Maricá, se aproxima das quartas de final e ajuda Flamengo
Rubro-Negro chega na última rodada ainda vivo e pode escapar do quadrangular contra o rebaixamento
Barros desperta interesse de clube grego, mas Vasco recusa proposta
Meio-campista é um dos pilares do time comandado por Fernando Diniz
Jornal espanhol destaca Vini Jr como peça fundamental no Real Madrid: 'Intocável'
Diário afirma que brasileiro voltou a ser prioridade com Álvaro Arbeloa após perder espaço sob Xabi Alonso
Vasco encaminha a contratação de Cuiabano, do Nottingham Forest
Negociação evoluiu nas últimas horas e clubes chegaram a um acordo
