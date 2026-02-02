Marcos Leonardo é do Al Hilal - Fayez Nureldine / AFP

Publicado 02/02/2026 21:30

Flamengo. O atacante pertence ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, e o clube espanhol optou por não concretizar a negociação diante da crise que vive o futebol saudita, segundo o "ge". Recentemente, Cristiano Ronaldo e Benzema criticaram o Fundo Público de Investimento (PIF) e a gestão dos clubes do país. Rio - O Atlético de Madrid desistiu da contratação de Marcos Leonardo, antigo alvo do. O atacante pertence ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, e o clube espanhol optou por não concretizar a negociação diante da crise que vive o futebol saudita, segundo o "ge". Recentemente, Cristiano Ronaldo e Benzema criticaram o Fundo Público de Investimento (PIF) e a gestão dos clubes do país.

O acordo estava muito perto de ser oficializado e o jogador viajaria à Espanha na próxima semana para realizar exames médicos. O contrato seria por empréstimo, com opção de compra de aproximadamente 40 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões). Entretanto, o Atlético de Madrid recuou por causa da crise do futebol saudita.

Anteriormente, o Flamengo priorizava a contratação de um centroavante. Após não chegar a um acordo com o Cruzeiro pela contratação de Kaio Jorge, o Rubro-Negro manifestou interesse em Marcos Leonardo, mas não apresentou proposta oficial. O jogador segue no radar, mas o diretor José Boto já esclareceu que não haverá nenhum alto investimento após chegada de Lucas Paquetá.

Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo está no futebol saudita há duas temporadas. Por lá, soma 40 gols e três assistências em 59 jogos. O jogador, inclusive, chegou a marcar um gol contra o Fluminense, na Copa do Mundo de Clubes. Marcos Leonardo, de 22 anos, também teve passagem pelo Benfica, de Portugal, antes de acertar com o Al-Hilal.