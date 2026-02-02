Vinicius Junior Finalizando - Divulgação/ Real Madrid

Vinicius Junior FinalizandoDivulgação/ Real Madrid

Vini Jr vive um momento de recuperação no Real Madrid após período de cobranças por parte da torcida na temporada 2025/26. Segundo o jornal espanhol 'Marca', após a saída de Xabi Alonso, o brasileiro voltou a ser considerado peça intocável e "fixa na estrutura ofensiva da equipe" sob o comando de Álvaro Arbeloa.

O técnico assumiu a equipe em janeiro de 2026 e, desde então, o atacante atuou em seis partidas sem ser substituído, algo que só havia ocorrido uma vez, quando Carlo Ancelotti ainda comandava o clube. O jornal relembrou que, ao assumir, o treinador afirmou que o camisa 7 seria prioridade e que “estaria sempre em campo”.



Na época em que era comandado por Xabi Alonso, Vini Jr vinha perdendo espaço e sendo substituído com frequência. O atacante chegou a cogitar não renovar com o clube merengue, e a relação entre os dois era considerada desgastada nos bastidores.