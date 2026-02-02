Vini Jr vive um momento de recuperação no Real Madrid após período de cobranças por parte da torcida na temporada 2025/26. Segundo o jornal espanhol 'Marca', após a saída de Xabi Alonso, o brasileiro voltou a ser considerado peça intocável e "fixa na estrutura ofensiva da equipe" sob o comando de Álvaro Arbeloa.
O técnico assumiu a equipe em janeiro de 2026 e, desde então, o atacante atuou em seis partidas sem ser substituído, algo que só havia ocorrido uma vez, quando Carlo Ancelotti ainda comandava o clube. O jornal relembrou que, ao assumir, o treinador afirmou que o camisa 7 seria prioridade e que “estaria sempre em campo”.
Na época em que era comandado por Xabi Alonso, Vini Jr vinha perdendo espaço e sendo substituído com frequência. O atacante chegou a cogitar não renovar com o clube merengue, e a relação entre os dois era considerada desgastada nos bastidores.
Já sob o comando de Arbeloa, o brasileiro marcou dois gols, deu duas assistências e foi importante na vitória sobre o Rayo Vallecano, no último domingo (1º). A atuação foi bastante elogiada por veículos espanhóis, que destacaram sua influência no jogo.
Na temporada, Vini Jr soma 33 jogos, 29 como titular, com oito gols e nove assistências. O Real Madrid ocupa a segunda colocação do Campeonato Espanhol, com 54 pontos.
