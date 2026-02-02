Carlo Ancelotti em treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 02/02/2026 18:35

Rio - Carlo Ancelotti ainda não fechou a lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Em evento realizado nesta segunda-feira (2), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o treinador italiano admitiu que a lista está próxima do fechamento, mas declarou que ainda há vagas abertas e destacou o alto nível de concorrência do elenco em todas as posições.

"A lista não está fechada, mas estamos perto da lista final. Há algumas posições que não estão definidas 100%. Acho que neste momento temos uma logística muito boa, um fantástico centro de treinamento, hotel muito privado para trabalhar bem. Nos preparamos com simpatia e otimismo", disse o técnico Carlo Ancelotti durante o evento.

Antes da competição, o Brasil ainda fará amistosos preparatórios nos Estados Unidos contra França, em Boston, e Croácia, em Orlando, nos dias 26 e 31 de março. Além disso, a CBF está em negociações por partidas diante de Panamá e Egito para a última Data Fifa antes da Copa do Mundo, em junho. Ancelotti, inclusive, deve convocar apenas os jogadores que vão para o Mundial.

A seleção brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Os jogos da fase de grupos estão marcados para os dias 13, 19 e 24 de junho, respectivamente. O Brasil estreará em Nova Jérsei e, depois, jogará na Filadélfia e Miami.