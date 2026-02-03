Lateral Cuiabano estava no Botafogo até o ano passado e agora se aproxima de acordo com o Vasco - Vitor Silva / Botafogo

Lateral Cuiabano estava no Botafogo até o ano passado e agora se aproxima de acordo com o VascoVitor Silva / Botafogo

Publicado 03/02/2026 00:00

O Vasco está muito perto de fechar a chegada de Cuiabano. O lateral-esquerdo, de 22 anos, que defendeu o Botafogo nas duas últimas temporadas, tem negociação avançada para atuar no clube por empréstimo junto ao Nottingham Forest, clube da Inglaterra.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Vasco vai pagar 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) pelo empréstimo do jogador. O contrato ainda prevê opção de compra ao fim do vínculo, com os direitos econômicos fixados em 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 62 milhões).

Apesar de o contrato ainda não estar assinado, a expectativa é positiva entre os envolvidos. Vasco e clube inglês já ajustaram os termos financeiros da operação, e as conversas tiveram avanço importante ao longo da tarde de de ontem.

A condução das tratativas ficou a cargo de Admar Lopes, diretor executivo do Vasco, que liderou as negociações e manteve contato direto com o defensor e seus representantes. Neste momento, restam apenas etapas formais, como a realização de exames médicos e a finalização da documentação, para que o negócio seja sacramentado.

O nome de Cuiabano entrou no radar do Vasco no início de janeiro. Mesmo contando com Lucas Piton como principal opção na lateral esquerda, a diretoria entende que o elenco precisava de mais uma alternativa para o setor.

O pouco espaço do jogador no Nottingham Forest foi um fator determinante para o avanço das conversas. A vontade de voltar ao futebol brasileiro e buscar maior sequência de jogos contribuiu de forma decisiva para que a negociação evoluísse positivamente.

No último ano com a camisa do Botafogo. O lateral-esquerdo entrou em campo 48 vezes, marcou seis gols e distribuiu cinco assistências