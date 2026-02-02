Thiago Silva marcou gol contra na derrota do Porto diante do Casa PiaFilipe Amorim / AFP
Thiago Silva marca gol contra em derrota do Porto no Campeonato Português
Porto perde invencibilidade na competição
