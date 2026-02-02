Thiago Silva marcou gol contra na derrota do Porto diante do Casa Pia - Filipe Amorim / AFP

Publicado 02/02/2026 21:00 | Atualizado 02/02/2026 21:05

Rio - A zebra passeou no Campeonato Português. O Porto foi derrotado pelo Casa Pia por 2 a 1, nesta segunda-feira (2), fora de casa, pela 20ª rodada, e perdeu a invencibilidade na competição. O zagueiro Thiago Silva marcou um gol contra, que foi determinante para o resultado negativo.

Na luta contra o rebaixamento, o Casa Pia aproveitou bem o mando de campo. Mesmo com menos volume de jogo, foram letais e aproveitaram bem as oportunidades. Larrazabal abriu o placar aos 12 minutos, enquanto Thiago Silva marcou contra, aos 45, e ampliou o placar.

Na etapa final, o Porto diminuiu logo no primeiro minuto, com Pablo Rosário, e deixou o jogo aberto. Porém, esbarrou em um dia inspirado do goleiro Sequeira, que fez boas defesas. O líder do campeonato empilhou chances, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com a derrota, o Porto perdeu a invencibilidade, mas segue na liderança com 55 pontos. Porém, o Sporting reduziu a diferença para quatro e deixou a briga pelo título aberta. Já o Casa Pia, por sua vez, sobe para a 15ª colocação, com 18 pontos, e se afastou da zona de rebaixamento.