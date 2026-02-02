João Fonseca sentiu a falta de ritmo no início de 2026 - AFP

Publicado 02/02/2026 19:00 | Atualizado 02/02/2026 19:03

Rio - João Fonseca não vive um bom início de temporada. Com problemas físicos e sem ritmo, o tenista foi eliminado na primeira rodada do Aberto da Austrália e perdeu posições no ranking da ATP. O brasileiro não conseguiu defender a campanha do ano passado, quando caiu na segunda rodada.

Com a eliminação na primeira rodada do Aberto da Austrália, João Fonseca perdeu 70 pontos. Com isso, ele caiu para o 34º lugar, com 1,440 pontos. Mesmo assim, segue sendo o melhor brasileiro do ranking da ATP. Já no alto da lista, o espanhol Carlos Alcaraz segue na liderança após conquistar o título.

João Fonseca disputou a competição como o 28º cabeça de chave. Foi a primeira vez que ele conseguiu o feito em um Grand Slam na carreira. Porém, sentiu a falta de ritmo e perdeu para o americano Eliot Spizzirri na estreia, por 3 sets a 1 (parciais de 6/4, 2/6, 6/1 e 6/2).

No início do ano, João Fonseca desistiu do ATP de Brisbane e Adelaide, que eram torneios preparatórios para o Aberto da Austrália. O tenista brasileiro, de 19 anos, teve problemas na região lombar e, por isso, optou pelo tratamento. Por outro lado, perdeu ritmo de jogo.

O próximo torneio de João Fonseca será o ATP 250 de Buenos Aires, no dia 9 de fevereiro. O brasileiro foi campeão no ano passado e vai defender o título. Na sequência, ele vai disputar o Rio Open, na semana do dia 14 de fevereiro.

