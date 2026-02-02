João Fonseca sentiu a falta de ritmo no início de 2026AFP
João Fonseca perde posições após eliminação na primeira rodada do Aberto da Austrália
Brasileiro não consegue defender campanha do ano passado, quando caiu na segunda rodada
Ancelotti diz que lista da Seleção para a Copa de 2026 ainda não está fechada
Técnico afirma que convocação está próxima da definição e destaca alto nível de concorrência no elenco
Copa do Mundo de Lendas terá primeira edição no Rio em 2026
Jogos serão no Nilton Santos e final no Maracanã
Torcida do Al-Nassr canta nome de Cristiano Ronaldo após ausência por impasse
Português teria se irritado com falta de investimentos no elenco e divergências com a diretoria vieram à tona
Técnico do Chelsea não dá prazo para retorno de Estêvão: 'Momento difícil'
Atacante precisou viajar ao Brasil para resolver questões particulares
Flamengo sofre terceira derrota seguida pela primeira vez com Filipe Luís
Rubro-Negro não perdia três jogos consecutivos desde 2023
