Cristiano Ronaldo em treino do Al-NassrDivulgação / Al-Nassr

Estadão Conteúdo
O português Cristiano Ronaldo foi ovacionado por torcedores do Al-Nassr antes do jogo desta segunda-feira, 2, contra o Al-Riyad. O craque não foi relacionado para a partida. O Al-Nassr venceu por 1 a 0.

De acordo com o jornal português A Bola, Cristiano Ronaldo se recusou a entrar em campo por divergências com a gestão do clube. O atleta estaria insatisfeito com a falta de investimentos no time saudita.
Cristiano Ronaldo contesta a ausência de aportes financeiros no Al-Nassr por parte do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). Na visão do atleta, o órgão estaria investindo menos no clube em comparação com outras equipes também controladas pelo Fundo.

O Al-Hilal, por exemplo, que também faz parte da gestão do PIF, está ativo na janela de transferências, tendo fechado com jogadores como Pablo Marí e Darwin Núñez. Além disso, o francês Benzema é especulado como reforço no time. O Al-Nassr, por outro lado, contratou somente o meia Haydeer Abdulkareem, de 21 anos.
Cristiano Ronaldo deseja que o Al-Nassr tenha um elenco mais forte para brigar por títulos. Em janeiro, o técnico Jorge Jesus chegou a dizer que o Al-Nassr "não tinha o poder político do Al-Hilal". A frase polêmica teve grande repercussão no futebol do país.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é um dos maiores fundos soberanos do mundo, que busca diversificar a economia do país. O esporte é uma das áreas utilizadas pelo Fundo para promover a nação do Oriente Médio.