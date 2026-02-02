Cristiano Ronaldo em treino do Al-Nassr - Divulgação / Al-Nassr

Cristiano Ronaldo em treino do Al-NassrDivulgação / Al-Nassr

Publicado 02/02/2026 17:53

O português Cristiano Ronaldo foi ovacionado por torcedores do Al-Nassr antes do jogo desta segunda-feira, 2, contra o Al-Riyad. O craque não foi relacionado para a partida. O Al-Nassr venceu por 1 a 0.



De acordo com o jornal português A Bola, Cristiano Ronaldo se recusou a entrar em campo por divergências com a gestão do clube. O atleta estaria insatisfeito com a falta de investimentos no time saudita.

Leia mais: Felipe Melo se pronuncia após confusão com torcedor do Corinthians na Supercopa do Brasil



Cristiano Ronaldo contesta a ausência de aportes financeiros no Al-Nassr por parte do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). Na visão do atleta, o órgão estaria investindo menos no clube em comparação com outras equipes também controladas pelo Fundo.



O Al-Hilal, por exemplo, que também faz parte da gestão do PIF, está ativo na janela de transferências, tendo fechado com jogadores como Pablo Marí e Darwin Núñez. Além disso, o francês Benzema é especulado como reforço no time. O Al-Nassr, por outro lado, contratou somente o meia Haydeer Abdulkareem, de 21 anos. Cristiano Ronaldo contesta a ausência de aportes financeiros no Al-Nassr por parte do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). Na visão do atleta, o órgão estaria investindo menos no clube em comparação com outras equipes também controladas pelo Fundo.O Al-Hilal, por exemplo, que também faz parte da gestão do PIF, está ativo na janela de transferências, tendo fechado com jogadores como Pablo Marí e Darwin Núñez. Além disso, o francês Benzema é especulado como reforço no time. O Al-Nassr, por outro lado, contratou somente o meia Haydeer Abdulkareem, de 21 anos.