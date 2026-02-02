Felipe MeloReprodução/Instagram
Felipe Melo se pronuncia após confusão com torcedor do Corinthians na Supercopa do Brasil
Comentarista se envolveu em discussão com torcedor do Timão
Liverpool supera Chelsea e encaminha contratação de joia francesa
Zagueiro do Rennes escolheu projeto dos Reds após disputa milionária nos bastidores
Apresentado, Lucas Paquetá explica retorno e reforça amor pelo Flamengo: 'Minha casa'
Meio-campista comentou onde prefere jogar e revelou já ter conversado com Filipe Luís
Final entre Flamengo e Corinthians pela Supercopa bate recordes de audiência na TV Globo
Timão venceu o Rubro-Negro por 2 a 0 e conquistou o título
Ídolo do Santos faz críticas a Vini Jr: 'Atleta limitado'
Atacante, de 25 anos, foi eleito o melhor do mundo em 2024
Craque Neto detona torcida do Flamengo após título do Corinthians na Supercopa
Apresentador afirma que rubro-negros 'não têm amor ao clube'
