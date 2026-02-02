Felipe Melo - Reprodução/Instagram

Felipe MeloReprodução/Instagram

Publicado 02/02/2026 16:22

Rio - Ídolo do Palmeiras e Fluminense, o ex-jogador Felipe Melo utilizou suas redes sociais, nesta segunda-feira (2), para comentar a polêmica em que se envolveu no estádio Mané Garrincha, antes da decisão da Supercopa do Brasil. O comentarista da TV Globo discutiu com um torcedor do Corinthians que tentou agredi-lo no momento em que ele caminhava para a área destinada para a imprensa.

"Eu tinha que passar pela torcida. No início, estava de boa, alguns xingando e outros pedindo foto. Sempre respeitei todas as instituições. Mas esse boçal quis crescer porque estava com um monte de gente. Quando voltei, ele ficou todo para trás. No dia que eu tiver medo de outro homem, não estarei mais aqui entre nós", disse Felipe Melo.

O episódio também envolveu agressões verbais e só não teve maiores desdobramentos porque seguranças conseguiram encerrar o conflito. Felipe Melo discutiu com o torcedor, que chegou a tentar agredi-lo e puxou sua camisa. O ex-jogador, no entanto, não se intimidou com a situação. Durante a manifestação nas redes sociais, ee lamentou o caso e tratou de colocar um ponto final na questão.

"Poderia ter acontecido uma tragédia. Esse cara não diz o que é a torcida do Corinthians. Aconteceu de a gente estar passando ali e um cara querer fazer graça. Escolheu o cara bastante errado. Acho que ficou feio. Mas é isso. No final de tudo é paz, rapaziada", encerrou Felipe Melo.