Jérémy Jacquet será contratado pelo Liverpool - Neal Simpson / Allstar / Getty Images

Publicado 02/02/2026 16:15 | Atualizado 02/02/2026 19:42

Inglaterra - O Liverpool avançou de forma decisiva no mercado da bola e encaminhou a contratação do zagueiro francês Jérémy Jacquet, de 20 anos, após vencer uma disputa direta com o Chelsea. Segundo apuração da 'ESPN', o acordo com o Rennes pode ultrapassar os R$ 430 milhões.



O pacote financeiro envolve 55 milhões de libras (R$ 395,65 milhões) em valores fixos, além de 5 milhões de libras (R$ 35,97 milhões) condicionadas a bonificações. A negociação ganhou força diante do cenário delicado vivido pelos Reds no setor defensivo.



Apesar de avanços iniciais do Chelsea, a definição passou pela vontade do próprio jogador. Mesmo com os Blues tendo chegado a um entendimento financeiro com o clube francês, Jacquet optou por defender o Liverpool, avaliando que o projeto esportivo em Anfield oferece melhores condições para seu desenvolvimento.



No clube londrino, o zagueiro enxergou um caminho mais congestionado. A reintegração de Mamadou Sarr, que retornou do Strasbourg, e a permanência de Josh Acheampong aumentaram a concorrência no elenco, fator que pesou na escolha da joia francesa.



Já no Liverpool, a contratação é tratada como fundamental. Ibrahima Konaté e Andy Robertson têm vínculo apenas até o fim da temporada, o que gera incertezas sobre a manutenção da base defensiva para os próximos anos.



Além disso, o técnico Arne Slot convive atualmente com uma série de baixas no setor. Giovanni Leoni e Conor Bradley estão fora da temporada, enquanto Joe Gomez e Jeremie Frimpong seguem no departamento médico, situação que acelerou a busca por reforços imediatos.