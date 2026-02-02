Estêvão em ação durante treino do ChelseaGlyn Kirk / AFP
Técnico do Chelsea não dá prazo para retorno de Estêvão: 'Momento difícil'
Atacante precisou viajar ao Brasil para resolver questões particulares
Flamengo sofre terceira derrota seguida pela primeira vez com Filipe Luís
Rubro-Negro não perdia três jogos consecutivos desde 2023
Ex-técnico do Vasco reforça as categorias de base do Atlético-MG
Rafael Paiva inicia novo ciclo sob o comando do time sub-17 do clube mineiro
Rossi lamenta expulsão de Carrascal em vice do Flamengo: 'Prejudicou muito'
Goleiro critica demora do VAR para confirmar cartão vermelho
Com elenco curto, Bastos agrada e se torna mais uma opção no Botafogo
Zagueiro foi titular e atuou por 90 minutos diante do Fluminense, no Nilton Santos
Felipe Melo se pronuncia após confusão com torcedor do Corinthians na Supercopa do Brasil
Comentarista se envolveu em discussão com torcedor do Timão
