Lionel Messi pode jogar na TurquiaDivulgação / Inter Miami

Publicado 02/02/2026 11:55

Estados Unidos - O atacante Lionel Messi, de 38 anos, tem contrato com o Inter Miami até dezembro de 2028, porém, para se preparar para disputar a Copa do Mundo, ele pode mudar de ares por um período de quatro meses. De acordo com informações do jornalista turco Levent Tüzemen, este é o desejo do argentino.

Ele teria topado ser emprestado ao Galatasaray, da Turquia, por quatro meses, como um plano especial de preparação para a Copa do Mundo. O projeto prevê a disputa de 12 partidas oficiais e surge como alternativa ao calendário intenso e ao ritmo físico da MLS, considerados fatores de risco pelo staff de Messi.

O craque também teria feito a imposição de entrar em campo somente em partidas em Istambul, garantindo controle total de carga, recuperação e menor exposição a lesões antes da disputa da Copa do Mundo.

Lionel Messi viveu em 2025 o seu melhor ano pelo Inter Miami. No total, o argentino entrou em campo em 49 partidas, anotou 43 gols e deu 26 assistências.