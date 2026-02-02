Lionel Messi pode jogar na TurquiaDivulgação / Inter Miami

Mais artigos de O Dia
O Dia
Estados Unidos - O atacante Lionel Messi, de 38 anos, tem contrato com o Inter Miami até dezembro de 2028, porém, para se preparar para disputar a Copa do Mundo, ele pode mudar de ares por um período de quatro meses. De acordo com informações do jornalista turco Levent Tüzemen, este é o desejo do argentino.
LEIA MAIS: Hugo Calderano vence final e conquista Copa América de Tênis de Mesa nos EUA
Ele teria topado ser emprestado ao Galatasaray, da Turquia, por quatro meses, como um plano especial de preparação para a Copa do Mundo. O projeto prevê a disputa de 12 partidas oficiais e surge como alternativa ao calendário intenso e ao ritmo físico da MLS, considerados fatores de risco pelo staff de Messi.
LEIA MAIS: Sondado pela Juventus, Benzema encaminha acerto com o Al-Hilal
O craque também teria feito a imposição de entrar em campo somente em partidas em  Istambul, garantindo controle total de carga, recuperação e menor exposição a lesões antes da disputa da Copa do Mundo.
LEIA MAIS: Al-Ula anuncia contratação de Michael, ex-Flamengo
Lionel Messi viveu em 2025 o seu melhor ano pelo Inter Miami. No total, o argentino entrou em campo em 49 partidas, anotou 43 gols e deu 26 assistências.