Lionel Messi pode jogar na TurquiaDivulgação / Inter Miami
Messi teria interesse de defender clube turco antes da Copa do Mundo, diz jornalista
Atacante, de 38 anos, deseja disputar torneio pela seleção argentina
Hugo Calderano vence final e conquista Copa América de Tênis de Mesa nos EUA
Torneio garantiu ao atleta vaga à Copa do Mundo, que será disputada em março
Jornal espanhol destaca 'primeira crise de Filipe Luís' depois de derrota do Flamengo
Rubro-Negro perdeu o título da Supercopa do Brasil
Botafogo ainda não sabe quando poderá contar com dupla de atacantes que não jogou em 2026
Tucu Corrêa e Chris Ramos se recuperam de lesões
Saiba quem é Denis Bouanga, alvo do Fluminense para 2026
Atleta da seleção do Gabão é um dos destaques da MLS e marcou gol no Flamengo pela Copa do Mundo de Clubes
Sondado pela Juventus, Benzema encaminha acerto com o Al-Hilal
Atacante, de 38 anos, deve seguir no futebol saudita
