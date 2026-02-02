Karim Benzema em campo pelo Al-IttihadAFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O atacante Karim Benzema, de 38 anos, está perto de trocar de equipe no futebol saudita. De acordo com informações do jornal francês "L'Equipe", o veterano encaminhou um acerto para defender o Al-Hilal a partir do meio do ano, quando encerra seu contrato com o Al-Ittihad.
LEIA MAIS: Cristiano Ronaldo se nega a jogar pelo Al-Nassr por falta de investimento 
Irritado com a oferta de renovação que recebeu da sua atual equipe, Benzema cogitou deixar o futebol saudita. Ele recebeu uma sondagem da Juventus, mas deverá continuar no país do Oriente Médio.
LEIA MAIS: Al-Ula anuncia contratação de Michael, ex-Flamengo
Karim Benzema só atuou em três clubes na carreira: Lyon, Real Madrid e o Al-Ittihad. A sua melhor temporada na carreira foi em 2022, quando anotou 44 gols em 46 jogos e foi eleito o melhor jogador do mundo.
LEIA MAIS: Ex-Vasco e Inter, Ramón Díaz pega seis jogos de suspensão por fala machista
Benzema defende o Al-Ittihad desde 2023. No total, ele entrou em campo em 87 partidas, anotou 57 gols e deu 20 assistência defendendo a equipe da Arábia Saudita.