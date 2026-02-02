Karim Benzema em campo pelo Al-Ittihad - AFP

Publicado 02/02/2026 10:31

Rio - O atacante Karim Benzema, de 38 anos, está perto de trocar de equipe no futebol saudita. De acordo com informações do jornal francês "L'Equipe", o veterano encaminhou um acerto para defender o Al-Hilal a partir do meio do ano, quando encerra seu contrato com o Al-Ittihad.

Irritado com a oferta de renovação que recebeu da sua atual equipe, Benzema cogitou deixar o futebol saudita. Ele recebeu uma sondagem da Juventus, mas deverá continuar no país do Oriente Médio.

Karim Benzema só atuou em três clubes na carreira: Lyon, Real Madrid e o Al-Ittihad. A sua melhor temporada na carreira foi em 2022, quando anotou 44 gols em 46 jogos e foi eleito o melhor jogador do mundo.

Benzema defende o Al-Ittihad desde 2023. No total, ele entrou em campo em 87 partidas, anotou 57 gols e deu 20 assistência defendendo a equipe da Arábia Saudita.