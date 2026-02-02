Karim Benzema em campo pelo Al-IttihadAFP
Sondado pela Juventus, Benzema encaminha acerto com o Al-Hilal
Atacante, de 38 anos, deve seguir no futebol saudita
Sondado pela Juventus, Benzema encaminha acerto com o Al-Hilal
Atacante, de 38 anos, deve seguir no futebol saudita
Cristiano Ronaldo se nega a jogar pelo Al-Nassr por falta de investimento no clube, diz jornal
Jorge Jesus pediu publicamente reforços e não foi atendido
Vasco faz proposta de compra e fica mais perto de fechar com Cláudio Spinelli
Atacante, de 28 anos, defende o Independiente del Valle
José Boto revela detalhes da negociação por Paquetá: 'Iniciativa parte dele'
Diretor de futebol também comentou sobre próximos passos do Flamengo no mercado
Musa do Olimpia exibe corpão e leva elogios de fãs: 'Uma deusa'
Macca Avalos tem mais de 205 mil seguidores no Instagram
Textor detalha aporte financeiro no Botafogo e comenta relação com clube social
Dono da SAF do Glorioso também falou sobre o CEO Thairo Arruda, que havia se negado a assinar o investimento por não concordar com os moldes apresentados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.