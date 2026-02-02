Musa do Olimpia, Macca Avalos - Reprodução / Instagram

Musa do Olimpia, Macca AvalosReprodução / Instagram

Publicado 02/02/2026 09:20

Rio - A musa do Olimpia, Macca Avalos, levou seus seguidores ao delírio ao publicar uma foto exibindo toda a sua beleza. A beldade apareceu somente de biquíni em um visual tropical com uma piscina atrás e recebeu muitos elogios.

"Uma deusa", "Beleza contagiante", "Sempre perfeita", "Qual o seu segredo?", "Como consegue melhorar a cada dia?", "Parabéns, minha linda", foram alguns comentários feitos pelos seus seguidores.

Dona de um corpo escultural, Macca Avalos é dançarina e muito conhecida no Paraguai. A beldade tem mais de 205 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@maccaavalospy).