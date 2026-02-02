Musa do Olimpia, Macca AvalosReprodução / Instagram
Musa do Olimpia exibe corpão e leva elogios de fãs: 'Uma deusa'
Macca Avalos tem mais de 205 mil seguidores no Instagram
Diniz dá razão para cobrança da torcida e lamenta novo tropeço do Vasco
Cruz-Maltino empatou sem gols com o Madureira, nesta segunda-feira (2), em São Januário
Léo Jardim lamenta chances perdidas e reconhece dificuldades do Vasco
Cruz-Maltino venceu apenas uma das últimas cinco partidas
Vasco perde pênalti e empata sem gols com Madureira em São Januário
Puma Rodríguez perde a melhor chance do Cruz-Maltino, que ainda acertou o travessão com Johan Rojas
Al-Hilal anuncia contratação de Benzema em meio a crise de rivais
Atacante francês estava insatisfeito com proposta de renovação de contrato do Al-Ittihad
Clube espanhol desiste da contratação de Marcos Leonardo, antigo alvo do Flamengo
Atlético de Madrid recua após instabilidade no futebol saudita
