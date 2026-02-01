Ramón Díaz foi demitido do Internacional em novembro de 2025 - Jorge Rodrigues / AGIF / Estadão Conteúdo

Publicado 01/02/2026 16:50



O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu Ramón Díaz com seis partidas de suspensão por uma declaração machista em entrevista coletiva na época em que comandava o Internacional. O treinador argentino, com passagem pelo Vasco em 2023 e 2024, está sem clube desde a saída do time gaúcho, em novembro do ano passado.

Além da suspensão, a Terceira Comissão Disciplinar do Tribunal também aplicou multa de R$ 50 mil ao técnico. A decisão cabe recurso ao Pleno.



A declaração polêmica de Ramón Díaz



Ramón Díaz respondeu pelo artigo 243-G (prática de ato discriminatório, incluindo questões de sexo e gênero) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Ele foi denunciado pela seguinte declaração:



"Tenhamos muito cuidado, que o clube tenha muito cuidado com os árbitros... Não pode ser que, em um clube tão importante, que passe isso, o que aconteceu. Porque foi incrível. O futebol é para homens, não é para meninas, é para homens".



A revolta de Ramón Díaz deveu-se a uma anulação de um gol de Carbonero na partida Intenacional 2x2 Bahia, pelo Brasileirão de 2025.



Como o treinador não possui vínculo atual com clubes no país, a pena fica pendente e só será cumprida caso ele volte a trabalhar no futebol brasileiro.





