Ramón Díaz foi demitido do Internacional em novembro de 2025Jorge Rodrigues / AGIF / Estadão Conteúdo
Ex-Vasco e Inter, Ramón Díaz pega seis jogos de suspensão por fala machista
Treinador argentino também foi multado após dizer que futebol 'não é para meninas'
A declaração polêmica de Ramón Díaz
Ex-Vasco e Inter, Ramón Díaz pega seis jogos de suspensão por fala machista
Treinador argentino também foi multado após dizer que futebol 'não é para meninas'
City abre 2 a 0, sofre o empate do Tottenham e se distancia do líder Arsenal
Equipe de Pep Guardiola tropeça mais uma vez fora de casa na Premier League
Al-Ula anuncia contratação de Michael, ex-Flamengo
Atacante chega sem custos a equipe e disputará a segunda divisão saudita
Athletico-PR demonstra interesse na contratação de Everaldo, do Fluminense
Clube paranaense busca um centroavante para disputar posição com Kevin Viveros
Messi reencontra Higuita e protagoniza momento inusitado em amistoso na Colômbia
Ídolo colombiano tentou repetir defesa do "escorpião" antes de Inter Miami vencer o Atlético Nacional
Com novidades, Botafogo divulga relacionados para o clássico contra o Fluminense
Jovens da base aparecem entre os relacionados, e Chris Ramos e Joaquín Correa ficam fora
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.