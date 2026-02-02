Hugo Calderano tem 29 anos - Divulgação / WTT

Publicado 02/02/2026 11:29

Hugo Calderano conquistou a Copa América de Tênis de Mesa, o primeiro troféu do brasileiro no ano, ao vencer o norte-americano Kanak Jha, 21º do ranking, por 4 sets a 1 (parciais de 11/8, 6/11, 12/10, 11/9 e 11/9).

O torneio, disputado em San Francisco, também rendeu uma vaga ao atleta à Copa do Mundo, que será disputada em março e abril, em Macao, China.



O jogo aconteceu neste domingo (1º), após Calderano desbancar o argentino Horacio Cifuentes, número 79 do mundo, por 4 sets a 0 na semifinal (parciais de 11/5, 11/6, 11/8 e 11/4).

Sobre o atleta

Calderano tem 29 anos e atualmente, é o número 3 do mundo. Ele já ganhou medalhas de ouro na Copa do Mundo, no ano de 2025, em Jogos Pan-Americanos e nos Campeonatos Latino-Americanos, além de ter ficado em 4º lugar nas Olimpíadas de Paris, em 2024.