Craque Neto Reprodução / YouTube

Publicado 02/02/2026 15:35

Rio - Ídolo do Corinthians, o ex-jogador Neto ficou feliz da vida com o título da Supercopa do Brasil, neste domingo (1), no Mané Garrincha, em Brasília. No programa "Os Donos da Bola" desta segunda-feira (2), o apresentador aproveitou para provocar a torcida do Flamengo.

"Timinho terceirizado esse do Flamengo, hein? Torcidinha que não tem amor ao clube. Vocês tomaram um chocolate da torcida do Corinthians. Essa torcida (do Corinthians) que é nação, não é vocês do Flamengo, não. Eles sim que são torcedores de verdade", disse.

Além disso, Craque Neto também fez uma crítica ao meia Lucas Paquetá. Contratado pelo Flamengo por 42 milhões de euros (R$ 260 milhões), o jogador entrou em campo durante o segundo tempo da decisão e perdeu uma chance clara nos acréscimos da decisão.

"O (Lucas) Paquetá é um jogadorzinho. O Luciano, do São Paulo, joga mais do que o Paquetá. É porque os são-paulinos são todos chatos e são todos uns otários. Sabe quantos jogos tem o Luciano pelo São Paulo? São 324 jogos e 105 gols", finalizou.

O Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (1), no Mané Garrincha, e conquistou o título da Supercopa do Brasil. O zagueiro Gabriel Paulista abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Yuri Alberto fechou o placar na etapa final. O Rubro-Negro ainda teve Carrascal expulso.