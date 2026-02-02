Craque Neto Reprodução / YouTube
Craque Neto detona torcida do Flamengo após título do Corinthians na Supercopa
Apresentador afirma que rubro-negros 'não têm amor ao clube'
Zagueiro do Flamengo entra no radar do Orlando City, dos Estados Unidos
Clube planeja reuniões com o Rubro-Negro para tentar oficializar a transferência do defensor de 20 anos
Ídolo do Flamengo aponta falha grave em 2026 e alerta: 'Reação precisa ser imediata'
Júnior vê problema físico como determinante no mau início da temporada e cobra mudança de atitude
Jorge Jesus não deve seguir em equipe saudita após fim de contrato em junho, diz jornal
Treinador, de 71 anos, não estaria satisfeito com montagem do elenco
Russell diz estar 'pronto' para desafiar Verstappen pelo título da Fórmula 1
Piloto britânico deu entrevista coletiva em sede da Mercedes próxima a Londres
Rebeca Andrade vai carregar a bandeira olímpica na abertura dos Jogos de Inverno de 2026
Ginasta foi convidada pelo COI para participar da cerimônia
