George Russell tem 27 anos - AFP

George Russell tem 27 anosAFP

Publicado 02/02/2026 14:34

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, afirmou nesta segunda-feira (2) que está pronto para desafiar o holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial com a Red Bull, na luta pelo título da Fórmula 1 em 2026.

O campeonato, que começará no início de março, será caracterizado por um regulamento completamente novo para os carros, o que ameaça interromper o domínio que algumas equipes, como McLaren e Red Bull, exerceram nos últimos anos.