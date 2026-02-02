Rebeca Andrade ganhou um ouro no solo, duas pratas no individual geral e no salto, e um bronze por equipesAFP
Além da brasileira, os outros responsáveis por carregarem a bandeira olímpica são: o japonês Tadatoshi Akiba, ex-prefeito de Hiroshima; a artista nigeriana Maryam Bukar Hassan; o escritor e ativista italiano Nicolò Govoni; Filippo Grandi, outro italiano, vice-presidente da Fundação Olímpica para Refugiados; o queniano Eliud Kipchoge, pentacampeão olímpico no atletismo; Cindy Ngamba, primeira atleta da equipe de refugiados a subir ao pódio em Olimpíadas; e Pita Taufatofua, atleta de Tonga.
A bandeira olímpica, com os cinco aros dos continentes, tem forte valor simbólico, mostrando o poder de integração do esporte, reunindo populações e culturas distintas. Os encarregados de portar a bandeira são referências sociais na visão do COI.
O Brasil terá a maior delegação na história dos Jogos Olímpicos de Inverno, com 14 atletas, além de um reserva do time de bobslead. O País nunca conquistou uma medalha nos Jogos de Inverno.
"Esta será uma experiência bem diferente para mim. Nunca pensei que, ainda que por alguns dias, pudesse estar vendo bem de pertinho uma edição das Olimpíadas de Inverno. Estou muito feliz e honrada com a oportunidade", completou Rebeca.
