Lotus de Senna da primeira metade da temporada de 1986 vai a leilão - Divulgação/RM Sotheby's

Publicado 30/01/2026 16:24

A icônica Lotus 98T-3, pilotada por Ayrton Senna na temporada 1986 de Fórmula 1 está à venda. Em leilão anunciado peça empresa RM Sotheby's, a expectativa é que o histórico carro possacom o lance vencedor.

Segundo informações de divulgação, a Lotus 98T-3 é um dos quatro carros construídos pela equipe naquela temporada e foi utilizada nas oito primeiras corridas exclusivamente pelo tricampeão mundial, que na época estava apenas em seu terceiro ano de categoria.



Além da icônica pintura com as cores preto e dourado, o carro também chama a atenção pelo potente motor, capaz de produzir mais de 1.000 cavalos de potência na configuração de classificação.



Com esse chassi, Senna conquistou duas vitórias (nos GPs da Espanha e de Detroit) e outros três pódios, assim como fez cinco poles. Ele é considerado uma evolução em relação ao de 1985, quando Senna venceu pela primeira vez na Fórmula 1, em Portugal.



A Lotus de Senna que vai a leilão foi comprada diretamente da equipe em 1988 e, posteriormente, passou por alguns colecionadores de automobilismo, até ser adquirida em 2016 pelo atual dono.



A empresa ainda garante que o carro passou "por uma restauração primorosa pelas mãos da renomada empresa Paul Lanzante Ltd... e está em perfeitas condições, pronto para retornar às pistas".



O leilão começará a receber lances a partir de 4 de março de 2026, com data final em 11 de março, quando deve ser divulgado o vencedor.