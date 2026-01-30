Guardiola abraça Arteta, técnico do Arsenal, após clássico - AFP

Inglaterra - A disputa pela liderança do Campeonato Inglês coloca Arsenal e Manchester City frente a frente, separados por apenas quatro pontos. Líder da competição, a equipe de Mikel Arteta soma 50 pontos, enquanto os Citizens aparecem logo atrás, com 46, ambos com compromissos importantes neste fim de semana.



Em meio à disputa, o técnico dos Gunners falou sobre a relação com Pep Guardiola em entrevista coletiva nesta sexta-feira (30), antes do confronto contra o Leeds. Questionado sobre a existência de possíveis "jogos mentais" na corrida pelo título, o comandante do Arsenal descartou a ideia: "Comigo? Acho que não. Não nos falamos como eu falo com a minha mulher, mas conversamos normalmente. Ele fala sobre como se sente e é isso".



O espanhol ressaltou que não dá peso a esse tipo de especulação e reforçou a importância do desempenho em campo. "Se há jogos mentais, há jogos mentais, mas não presto muita atenção porque, no final, você tem que entrar em campo e dar o seu melhor", completou.



Arteta também destacou a importância de manter uma relação saudável com Guardiola, citando o exemplo de grandes rivalidades do esporte: "Para mim, surpresa seria não manter o relacionamento. Acho que seria um péssimo exemplo para o esporte. No esporte, você precisa aprender e, talvez, a maior lição é um relacionamento como, por exemplo, Rafa Nadal e Roger Federer tiveram".



Mesmo reconhecendo que a comparação é simbólica, o treinador reforçou a admiração profissional pelo 'ex-chefe'. "Não estou nesse nível. Mas um dos melhores da história, ou os dois melhores desportistas, a relação que têm entre si quando têm de jogar uma final, um contra o outro, então como é que eu não vou ter uma ótima relação com alguém que admiro, com quem trabalhei e que é meu colega?", afirmou.

Apesar do bom relacionamento fora de campo, ele deixou claro que a rivalidade permanece durante os jogos. "Mas é o mesmo que com qualquer outro adversário. Quando se entra no campo, na quadra, é para ganhar. São negócios", declarou, antes de concluir: "Sei o que eles vão fazer e o que têm feito nos últimos 10-15 anos. Obviamente, não é nenhuma surpresa. Eles querem ganhar e farão tudo o que puderem para ganhar".