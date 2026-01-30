Santiago Bernabéu, estádio do Real MadridAFP
Final da Copa do Mundo de 2030 será no estádio do Real Madrid, diz jornal espanhol
Competição irá ter jogos em três continentes
João Fonseca conhece adversário em torneio milionário de exibição, nos Estados Unidos
Vencedor do MGM Slam levará para casa 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões)
Botafogo é o primeiro classificado às quartas de final do Campeonato Carioca
Bangu superou o Nova Iguaçu e garantiu a vaga do Glorioso no mata-mata
De saída, Michael se despede do Flamengo: 'Capítulo muito especial'
Atacante rescindiu contrato com o Rubro-Negro e tem tudo para retornar ao futebol saudita
Vasco recusa propostas de casas de apostas para patrocínio máster
Ideia da diretoria cruz-maltina é conseguir um dos maiores acordos do país
Vini Jr manda recado a Lucas Paquetá, reforço do Flamengo: 'Ganha por nós'
Meio-campista assinou contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2030
Arteta destaca relação com Guardiola durante disputa entre Arsenal e City
Técnico dos Gunners usa Nadal e Federer para definir rivalidade
