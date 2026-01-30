Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid - AFP

Publicado 30/01/2026 17:50

Rio - A Copa de 2030 irá acontecer em três continentes (América do Sul, Europa e África), mas deverá ter sua decisão no Bernabéu, casa do Real Madrid. O acordo teria sido selado pelo clube espanhol com a Fifa. A informação foi dada pelo jornal espanhol "As".

A competição irá acontecer em Portugal, Espanha e Marrocos. No entanto, também haverá a disputa de partidas inaugurais em Argentina, Paraguai e Uruguai. A presença dos países sul-americanos na disputa é em homenagem aos 100 anos da primeira Copa, sediada pelo Uruguai.

Será a segunda final de Copa do Mundo que o estádio do Real Madrid irá receber. Em 1982, quando a Espanha sediou a competição, a decisão foi no mesmo local. Na ocasião, a Itália derrotou a Alemanha por 3 a 1 conquistou o seu terceiro título do torneio.

A Copa de 2030 poderá contar com um aumento para 64 seleções. O Mundial deste ano, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México será o primeiro com 48 equipes.