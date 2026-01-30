Estêvão com a camisa do ChelseaAdrian Dennis / AFP
Lamine Yamal evitou que Barcelona tentasse a contratação de Estêvão, afirma Deco
Atacante, de 18 anos, defende o Chelsea
Lamine Yamal evitou que Barcelona tentasse a contratação de Estêvão, afirma Deco
Atacante, de 18 anos, defende o Chelsea
Nova contratação do Flamengo, Lucas Paquetá pode estrear contra o Corinthians; Entenda
Clube aguarda envio de documento para assinar com o meia
Vídeo! Neto detona Lucas Paquetá: 'Jogadorzinho medíocre'
Ex-atleta e comentarista criticou valores investidos pelo Flamengo no meia
Herói do Flamengo na Libertadores, Danilo pretende se aposentar em 2026
Defensor ainda não estreou e diz que nível que jogar na temporada influenciará na decisão
Musa do Cerro celebra visita à quadra do Salgueiro e entrevista com celebridades do Carnaval
Eli Villagra tem mais de 326 mil seguidores no Instagram
Vídeo: Mano Menezes sofre pequeno acidente em apresentação na seleção do Peru
Técnico também dá cutucada em Neymar ao relembrar trabalho de reformulação da Seleção
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.