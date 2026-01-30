Estêvão com a camisa do Chelsea - Adrian Dennis / AFP

Estêvão com a camisa do ChelseaAdrian Dennis / AFP

Publicado 30/01/2026 11:54 | Atualizado 30/01/2026 12:06

Rio - Um dos principais destaques da seleção brasileira e jogador importante do Chelsea, Estêvão, de 18 anos, foi recusado pelo Barcelona. O diretor esportivo do clube espanhol, Deco, explicou o motivo pelo qual o jovem brasileiro não foi contratado.

"Há várias coisas. Primeiro, na fase de construção em que estamos, temos um jogador para a mesma posição e com características similares, que é o Lamine Yamal. Isso é óbvio", afirmou Deco, em entrevista à TNT Sports.

Deco reformou que não acredita que Lamine Yamal e Estêvão não possam atuar juntos, mas que a questão passou por outras prioridades do elenco do Barcelona.

"Eles podem jogar juntos? Sim, grandes jogadores sempre se adaptam. O problema é que nossas prioridades não eram reforçar essa posição", concluiu.