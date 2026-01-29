Igor Jesus marcou duas vezes na goleada do Nottingham Forest na Liga Europa - Oli Scarff / AFP

Publicado 29/01/2026 20:00

Rio - Com dois gols de Igor Jesus, o Nottingham Forest venceu o Ferencváros, da Hungria, por 4 a 0, nesta quinta-feira (29), no City Ground, pela última rodada da fase classificatória da Liga Europa. Com isso, o clube inglês garantiu a vaga na próxima fase da competição.

Jogando em casa, o Nottingham Forest se impôs desde o início e resolveu a partida ainda no primeiro tempo. O zagueiro Bence Ötvös marcou contra a própria meta, aos 17 minutos, e colocou o clube inglês na frente do placar. Pouco depois, aos 21, Igor Jesus ampliou e marcou pela primeira vez no jogo.

Na etapa final, Igor Jesus marcou pela segunda vez e fez 3 a 0, aos 10 minutos. Com três gols de vantagem, o Nottingham Forest administrou o resultado e diminuiu o ritmo. Nos acréscimos, James McAtee marcou de pênalti e fechou o placar em 4 a 0.

Com a vitória, o Nottingham Forest ficou entre os 24 melhores da fase classificatória e garantiu vaga nos playoffs, assim como o Ferencváros. O sorteio que definirá todo o chaveamento da Liga Europa será realizado nesta sexta-feira (30), pela Uefa.

