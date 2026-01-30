Mano Menezes em sua apresentação como técnico da seleção do Peru - Divulgação federação peruana/ Marcel Sandoval

Mano Menezes em sua apresentação como técnico da seleção do PeruDivulgação federação peruana/ Marcel Sandoval

Publicado 30/01/2026 10:34

Mano Menezes é o novo técnico do Peru e sua apresentação aconteceu na noite de quinta-feira (29), com direito a um pequeno acidente. Antes mesmo de o técnico ex-Flamengo, Fluminense, Grêmio e Corinthians falar, o banner que divulga a marca dos patrocinadores caiu em sua cabeça.



Por ser leve, não machucou Mano e a coletiva continuou após uma rápida interrupção, enquanto dirigente Jean Ferrari seguiu com o discurso que fazia. Logo depois, o treinador respondeu a perguntas.



"Para nós, é uma honra termos sido convidados a fazer parte da seleção nacional. Temos uma relação muito forte entre o Brasil e o Peru. Muitos técnicos brasileiros já estiveram aqui, como Didí, Tim e Paulo Autuori recentemente", afirmou o comandante.



Ele terá a missão de levar novamente o Peru à Copa do Mundo, após a decepcionante campanha na última Eliminatória, quando ficou em penúltimo lugar.



"Sabemos que os últimos anos não foram tão brilhantes em termos de resultados, mas estamos aqui porque acreditamos que podemos colocar o Peru de volta nos trilhos e torná-lo novamente uma equipe de topo, competindo com entusiasmo. Vamos construir um projeto e tentar recuperar nossa identidade", disse.



Mano dá declaração polêmica sobre Neymar



O treinador brasileiro falou sobre a seleção peruana, mas também aproveitou um momento para falar rapidamente sobre Neymar. Ao comentar sobre o trabalho de reformulação que fez na seleção brasileira, ele citou alguns dos jogadores que seguem convocados e deu uma cutucada no camisa 10 do Santos.



"A reformulação foi tão significativa que ainda temos jogadores na próxima Copa que surgiram deste torneio em 2011 (Sul-Americano Sub-20). Temos Danilo, Alex Sandro, Casemiro, Neymar... Se ele aguentar um pouco mais as pernas e parar de dançar um pouco, provavelmente o teremos (na Copa de 2026)".