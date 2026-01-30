Mano Menezes em sua apresentação como técnico da seleção do PeruDivulgação federação peruana/ Marcel Sandoval
Vídeo: Mano Menezes sofre pequeno acidente em apresentação na seleção do Peru
Técnico também dá cutucada em Neymar ao relembrar trabalho de reformulação da Seleção
Mano dá declaração polêmica sobre Neymar
Vídeo: Mano Menezes sofre pequeno acidente em apresentação na seleção do Peru
Técnico também dá cutucada em Neymar ao relembrar trabalho de reformulação da Seleção
Funcionários da base do Vasco voltam às atividades com imersão metodológica para 2026
Encontro foi focado na integração dos processos do clube
Alex Telles pede mais respeito com elenco do Botafogo: 'Blindando o vestiário'
Lateral exalta trabalho realizado até agora, mesmo diante dos problemas da SAF alvinegra
Fluminense segue sem negociações avançadas por centroavantes para 2026
Tricolor chegou a abrir conversas, mas valores foram considerados fora da realidade
Em alta no peso-pena, Jean Silva cobra disputa de título do UFC: 'Sou o próximo campeão'
Após vencer Arnold Allen no UFC 324, brasileiro se vê como próximo desafiante ao cinturão peso-pena da organização
Jogos da fase de playoffs da Liga dos Campeões são definidos em sorteio; confira os duelos
Cerimônia aconteceu na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.