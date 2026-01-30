Troféu da Liga dos CampeõesDivulgação / UEFA

Os confrontos da fase de playoffs da Liga dos Campeões 2025/26 foram definidos em sorteio na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, na manhã desta sexta-feira (30). A fase contará com reedição do duelo entre Benfica e Real Madrid, em que os portugueses venceram por 4 a 2 na última quarta-feira (28), e um clássico francês. Os jogos estão programados para os dias 16, 18, 23 e 25 de fevereiro.
Confira os duelos

*Os times da direita vão jogar as partidas de volta em casa

Monaco x PSG
Galatasaray x Juventus
Benfica x Real Madrid
Borussia Dortmund x Atalanta
Qarabag x Newcastle
Club Brugge x Atlético de Madrid
Bodo/Glimt x Inter de Milão
Olympiakos x Bayer Leverkusen
Os clubes já classificados para as oitavas de final são: Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City. Os adversários dos vencedores de cada chave da fase de playoffs serão definidos em outro sorteio.