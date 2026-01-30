Troféu da Liga dos Campeões - Divulgação / UEFA

Publicado 30/01/2026 08:29 | Atualizado 30/01/2026 08:45

Os confrontos da fase de playoffs da Liga dos Campeões 2025/26 foram definidos em sorteio na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, na manhã desta sexta-feira (30). A fase contará com reedição do duelo entre Benfica e Real Madrid, em que os portugueses venceram por 4 a 2 na última quarta-feira (28), e um clássico francês. Os jogos estão programados para os dias 16, 18, 23 e 25 de fevereiro.

Confira os duelos



*Os times da direita vão jogar as partidas de volta em casa



Monaco x PSG

Galatasaray x Juventus

Benfica x Real Madrid

Borussia Dortmund x Atalanta

Qarabag x Newcastle

Club Brugge x Atlético de Madrid

Bodo/Glimt x Inter de Milão

Olympiakos x Bayer Leverkusen



Os clubes já classificados para as oitavas de final são: Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City. Os adversários dos vencedores de cada chave da fase de playoffs serão definidos em outro sorteio.