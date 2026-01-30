Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Publicado 30/01/2026 11:00 | Atualizado 30/01/2026 11:46

Rio - Presente no Rio de Janeiro, a musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, utilizou as redes sociais para celebrar sua ida à quadra do Salgueiro, escola de Samba na Zona Norte do Rio. A beldade entrevistou nomes importantes do Carnaval e exaltou o seu feito.

Eli Villagra ao lado de Viviane Araújo Reprodução / Instagram

"É um grande prazer para mim realizar entrevistas com personalidades de projeção internacional, como a Mulher Melão, considerada praticamente a número um do Brasil, bem como com Viviane Araújo, atriz da TV Globo e rainha de bateria de uma das mais prestigiadas escolas de samba do mundo, entre outras musas, artistas renomadas e grandes referências", disse a beldade.

Dona de um corpo escultural, Eli Villagra é conhecida no seu país como "Barbie Paraguaia". Ela tem mais de 326 mil seguidores no seu perfil oficial do Instagram (@elivillagra_barbie).