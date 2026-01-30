Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Presente no Rio de Janeiro, a musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, utilizou as redes sociais para celebrar sua ida à quadra do Salgueiro, escola de Samba na Zona Norte do Rio. A beldade entrevistou nomes importantes do Carnaval e exaltou o seu feito.
Eli Villagra ao lado de Viviane Araújo - Reprodução / Instagram
Eli Villagra ao lado de Viviane AraújoReprodução / Instagram
"É um grande prazer para mim realizar entrevistas com personalidades de projeção internacional, como a Mulher Melão, considerada praticamente a número um do Brasil, bem como com Viviane Araújo, atriz da TV Globo e rainha de bateria de uma das mais prestigiadas escolas de samba do mundo, entre outras musas, artistas renomadas e grandes referências", disse a beldade.
Dona de um corpo escultural, Eli Villagra é conhecida no seu país como "Barbie Paraguaia". Ela tem mais de 326 mil seguidores no seu perfil oficial do Instagram (@elivillagra_barbie).
fotogaleria
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Eli Villagra na quadro do Salgueiro
Eli Villagra ao lado da Mulher Melão
Eli Villagra ao lado de Viviane Araújo
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Eli Villagra na quadra da Porto da Pedra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Flor Maldonado e Eli Villagra são conhecidas no Paraguai
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Eli Villagra é musa do Cerro
Musa do Cerro, Eli Villagra
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Musa do Cerro, Eli Villagra
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño