Sensação do tênis brasileiro, João Fonseca conheceu seu primeiro adversário no MGM Slam, torneio de exibição que será disputado nos Estados Unidos: Gael Monfils. O evento começará no dia 1º de março, e o vencedor levará para casa 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões).

Os jogos serão em mata-mata, no formato de tie-break de dez pontos.

Além da dupla, grandes nomes do tênis mundial vão participar: Taylor Fritz, Tommy Paul, Casper Ruud, Nick Kyrgios, Lorenzo Musetti e Alexander Bublik.
Antes do MGM Slam, João Fonseca disputará o ATP 250 de Buenos Aires e o Rio Open. Recuperado de uma lesão nas costas, o brasileiro não começou bem a temporada. Além de desistir de participar das duas primeiras semanas do calendário - justamente por causa do problema na região lombar -, ele acabou eliminado na estreia no Australian Open.