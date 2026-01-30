Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiro - Kirill Kudryavtsev / AFP

Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiroKirill Kudryavtsev / AFP

Publicado 30/01/2026 22:56

Sensação do tênis brasileiro, João Fonseca conheceu seu primeiro adversário no MGM Slam, torneio de exibição que será disputado nos Estados Unidos: Gael Monfils. O evento começará no dia 1º de março, e o vencedor levará para casa 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões).



Os jogos serão em mata-mata, no formato de tie-break de dez pontos.



Além da dupla, grandes nomes do tênis mundial vão participar: Taylor Fritz, Tommy Paul, Casper Ruud, Nick Kyrgios, Lorenzo Musetti e Alexander Bublik.