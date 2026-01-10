João Fonseca é o destaque do Brasil no tênis - AFP

João Fonseca é o destaque do Brasil no tênisAFP

Publicado 10/01/2026 10:00 | Atualizado 10/01/2026 10:29

Rio - João Fonseca desistiu de mais uma competição. Após abandonar a partida de estreia no ATP de Brisbane por causa de dores na região lombar, o tenista brasileiro abriu mão de disputar o ATP de Adelaide, também na Austrália, pelo mesmo motivo.

Após avaliar a condição junto a sua equipe, João Fonseca alegou que seguirá focado no tratamento e na recuperação da região lombar. O objetivo é conseguir se recuperar para a disputa do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada.

"Após treinar aqui em Adelaide, fiz uma avaliação com a minha equipe e decidimos concentrar os esforços no Australian Open. Vou continuar me preparando em Adelaide por mais alguns dias e espero voltar para jogar aqui no ano que vem", disse João Fonseca.

O Aberto da Austrália começa a partir do dia 18 de janeiro. João Fonseca será cabeça de chave de um Grand Slam pela primeira vez na carreira e, por isso, fugirá de um confronto contra um top 30 nas duas primeiras rodadas.