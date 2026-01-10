Musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Veronica AlmironReprodução / Instagram

Publicado 10/01/2026 09:30 | Atualizado 10/01/2026 09:59

Rio - A musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron, fez a alegria dos seus seguidores no perfil oficial do Intagram. A beldade publicou um vídeo em que aparece vestindo somente um maiô cavado rosa. A beleza da modelo foi destacada pelos seus fãs.

Veronica Almiron é musa do Cerro Reprodução / Instagram

"Você está a cada dia mais linda", "Não posso imaginar alguém mais bela", "Você arrasou, está muito linda", "Parabéns por ser perfeita", "Você é mais que perfeita", foram alguns dos comentários.



Dona de um corpo escultural, Veronica Almiron faz muito sucesso nas redes. A beldade tem mais de 217 mil seguidores no Instagram (@laveroalmiron).