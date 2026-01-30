Martín Anselmi estreou com vitória no Brasileirão - Vitor Silva / Botafogo

Martín Anselmi estreou com vitória no BrasileirãoVitor Silva / Botafogo

Publicado 30/01/2026 13:49





Leia mais: Felipe Melo desabafa após goleada de Botafogo sobre Cruzeiro: ‘Eu assim entendo de futebol’ Rio - O técnico do Botafogo, Martín Anselmi, estreou no Campeonato Brasileiro com uma goleada por 4 a 0 sobre o Cruzeiro, nesta quinta-feira (29), no estádio Nilton Santos. Antes de acertar com o Alvinegro, o argentino foi oferecido ao clube mineiro, mas as negociações não avançaram. As informações são da 'ESPN'.





Leia mais: Alex Telles pede mais respeito com elenco do Botafogo: 'Blindando o vestiário' Após a saída de Leonardo Jardim, o Cruzeiro mapeou o mercado em busca de opções e Anselmi foi oferecido. O argentino tinha sido demitido pelo Porto, de Portugal, e estava livre no mercado. Porém, seu nome não agradou a diretoria da Raposa.

A prioridade era Artur Jorge, ex-Botafogo, e atualmente no comando do Al Rayyan, do Catar. No entanto, as tratativas não avançaram. Diante disso, a Raposa optou pela contratação de Tite, que estava livre no mercado desde setembro de 2024, quando deixou o Flamengo para tratar de questões pessoais.

O Cruzeiro soma apenas duas vitórias em seis partidas na temporada atual, e acumula três derrotas seguidas, contando o Estadual e o Brasileiro. O próximo duelo do clube é neste domingo (1), contra o Betim, pelo Campeonato Mineiro.