Rio - O técnico do Botafogo, Martín Anselmi, estreou no Campeonato Brasileiro com uma goleada por 4 a 0 sobre o Cruzeiro, nesta quinta-feira (29), no estádio Nilton Santos. Antes de acertar com o Alvinegro, o argentino foi oferecido ao clube mineiro, mas as negociações não avançaram. As informações são da 'ESPN'.
Após a saída de Leonardo Jardim, o Cruzeiro mapeou o mercado em busca de opções e Anselmi foi oferecido. O argentino tinha sido demitido pelo Porto, de Portugal, e estava livre no mercado. Porém, seu nome não agradou a diretoria da Raposa.
A prioridade era Artur Jorge, ex-Botafogo, e atualmente no comando do Al Rayyan, do Catar. No entanto, as tratativas não avançaram. Diante disso, a Raposa optou pela contratação de Tite, que estava livre no mercado desde setembro de 2024, quando deixou o Flamengo para tratar de questões pessoais.
O Cruzeiro soma apenas duas vitórias em seis partidas na temporada atual, e acumula três derrotas seguidas, contando o Estadual e o Brasileiro. O próximo duelo do clube é neste domingo (1), contra o Betim, pelo Campeonato Mineiro.
