Endrick em treino pelo LyonDivulgação / Lyon

Publicado 30/01/2026 19:20

França - Destaque do Lyon neste começo de ano, Endrick, de 19 anos, contou detalhes sobre seus objetivos no futebol em uma entrevista ao jornal francês "L'Equipe". O brasileiro citou Cristiano Ronaldo como sua principal referência no esporte.

"Cristiano Ronaldo é meu ídolo número 1. O que mais admiro nele é que, aos 40 anos, ele continua sendo aquele que trabalha mais do que todos os outros. Ele está perto da aposentadoria, mas ainda é capaz de jogar por mais vários anos".

Endrick, que está emprestado ao Lyon, pertence ao Real Madrid, clube que Cristiano Ronaldo marcou época. O desejo do brasileiro é retornar ao futebol espanhol, depois do período de empréstimo de seis meses na França.

Pelo Real, Endrick entrou em campo em apenas 40 jogos e fez sete gols. Pelo Lyon, o atacante atuou em três partidas e já balançou as redes em quatro oportunidades.