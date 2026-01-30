Benzema com a camisa do Al-Ittihad - Divulgação / Al-Ittihad

Benzema com a camisa do Al-IttihadDivulgação / Al-Ittihad

Publicado 30/01/2026 16:47

Rio - O atacante Karim Benzema, de 38 anos, não tem planos de voltar a fazer parte das atividades do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, a proposta de renovação salarial da equipe irritou o francês, que tem contrato até junho deste ano.

A crise na relação aconteceu porque Benzema vinha aguardando uma proposta de renovação da sua equipe, porém, ela demorou a acontecer e os valores não agradaram o francês. A oferta, feita pelo diretor da liga, foi considerada ofensiva pelo estafe do jogador, pois, segundo eles, equivaleria a “jogar de graça”, fora os

Karim Benzema só atuou em três clubes na carreira: Lyon, Real Madrid e o Al-Ittihad. A sua melhor temporada na carreira foi em 2022, quando anotou 44 gols em 46 jogos e foi eleito o melhor jogador do mundo.

Benzema defende o Al-Ittihad desde 2023. No total, ele entrou em campo em 87 partidas, anotou 57 gols e deu 20 assistência defendendo a equipe da Arábia Saudita.