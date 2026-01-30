Léo Jance, novo reforço do NáuticoDivulgação / Náutico
Antes de viajar para acertar com o clube pernambucano, o garoto de 20 anos renovou contrato com o Tricolor. O acordo também termina no fim de 2026.
No total, Léo Jance disputou apenas três jogos pelo time principal do Fluminense, sendo dois deles nesta temporada. Ao longo da carreira, o lateral-esquerdo ainda teve passagens pelas categorias de base do São Paulo e do Palmeiras.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.