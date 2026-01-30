Mansão de Rúben Dias é avaliada em cerca de R$ 28 milhõesDivulgação
Ladrões invadem mansão de jogador do City e levam joias e outros itens de valor
Crime ocorreu em bairro de luxo na Inglaterra durante partida da liga dos Campeões
O que foi levado pelos criminosos
Histórico negativo de Vasco e Diniz no Brasileiro aumenta pressão após estreia com derrota
Cruz-Maltino sofreu a oitava derrota nos últimos dez jogos disputados no Brasileirão
Treinador do Botafogo foi oferecido ao Cruzeiro, que rejeitou e preferiu Tite
Alvinegro goleou a clube mineiro por 4 a 0 na estreia do Brasileiro
Flamengo x Corinthians: saiba quanto é a premiação da Supercopa Rei
Clubes se enfrentam neste domingo, em Brasília em busca de primeira conquista em 2026
Felipe Melo desabafa após goleada de Botafogo sobre Cruzeiro: ‘Eu assim entendo de futebol’
Comentarista do SporTV vê Alvinegro como postulante ao título
Ex-goleiro do Vasco é anunciado como reforço de clube da Série A
Jogador, de 28 anos, assinou contrato até o fim do ano
