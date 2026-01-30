Mansão de Rúben Dias é avaliada em cerca de R$ 28 milhões - Divulgação

Mansão de Rúben Dias é avaliada em cerca de R$ 28 milhõesDivulgação

Publicado 30/01/2026 14:15

A mansão de Rúben Dias foi alvo de um roubo na noite de quarta-feira (28), em uma região nobre do noroeste da Inglaterra. O crime ocorreu durante a ausência do zagueiro português, que jogava pelo Manchester City, na vitória por 2 a 0 sobre o Galatasaray, pela Liga dos Campeões.



Não havia ninguém na mansão no momento do arrombamento. A namorada do jogador português, a apresentadora britânica Maya Jama, está em viagem na África do Sul para a gravação de um programa.



O que foi levado pelos criminosos



Segundo informações divulgadas pela imprensa britânica, os autores do crime reviraram os cômodos da mansão e levaram itens como joias, eletrônicos, roupas e outros objetos de alto valor. O imóvel está localizado em Alderley Edge, área conhecida por concentrar atletas e celebridades.



O chamado às autoridades ocorreu por volta das 23h10, horário local, quando o jogador retornou do estádio e encontrou sinais de invasão. A polícia confirmou que houve arrombamento e iniciou os procedimentos de investigação no local.



Avaliada em cerca de 4 milhões de libras, o equivalente a aproximadamente R$ 28 milhões, a casa tem cerca de 600 metros quadrados. Apesar dos sistemas de segurança, nenhum suspeito foi identificado. As autoridades seguem apurando o caso e pedem colaboração de testemunhas que possam fornecer informações.





