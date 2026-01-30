Gabriel Bortoleto disputará sua segunda temporada na Fórmula 1Rudy Carezzevoli / AFP
Bortoleto mostra otimismo com desempenho da Audi na pré-temporada da Fórmula 1
Piloto brasileiro conseguiu dar voltas sólidas no último dia de testes
Ex-Vasco faz acusações graves e relata suborno durante passagem pelo clube
Jean David afirma ter sido ameaçado por intermediários em sua chegada
Craque Neto dispara contra Tite após goleada do Botafogo: ‘Ultrapassado’
Sob o comando do técnico, o Cruzeiro perdeu por 4 a 0 para o Glorioso, na estreia no Brasileirão
Final da Copa do Mundo de 2030 será no estádio do Real Madrid, diz jornal espanhol
Competição irá ter jogos em três continentes
Brenner conta que não planejava voltar ao Brasil e exalta Vasco: 'Clube gigantesco'
Atacante, de 26 anos, assinou contrato até o fim de 2029
Lucas Paquetá visita instalações do Ninho do Urubu e assina contrato com o Flamengo
Meio-campista selou vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2030
