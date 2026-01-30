Craque Neto - Reprodução / YouTube

Publicado 30/01/2026 17:55





Leia mais: Irritado com oferta de equipe saudita, Benzema não quer voltar aos treinos São Paulo - Craque Neto classificou Tite como um ‘ex-treinador’ no programa ‘Os Donos da Bola’, da Band, nesta sexta-feira (30). Para o ídolo do Corinthians, ele está ultrapassado em relação ao que se pratica no futebol moderno. Sob o comando do técnico, o Cruzeiro perdeu por 4 a 0 para o Botafogo, na quinta (29), na estreia no Campeonato Brasileiro.

"Que bom, eu como corintiano, que ele não aceitou ir para o Corinthians. Ele é ex-treinador. Não entende mais nada de futebol", afirmou o ex-jogador.

Além disso, o agora apresentador comparou o comandante com outros profissionais que atuam no futebol brasileiro, como Abel Ferreira. "Se o Abel Ferreira fosse contratado pelo Cruzeiro, do time que tem o Cruzeiro, o Cruzeiro ganhava tudo", avaliou.