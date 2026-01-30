São Paulo - Craque Neto classificou Tite como um ‘ex-treinador’ no programa ‘Os Donos da Bola’, da Band, nesta sexta-feira (30). Para o ídolo do Corinthians, ele está ultrapassado em relação ao que se pratica no futebol moderno. Sob o comando do técnico, o Cruzeiro perdeu por 4 a 0 para o Botafogo, na quinta (29), na estreia no Campeonato Brasileiro.
"Que bom, eu como corintiano, que ele não aceitou ir para o Corinthians. Ele é ex-treinador. Não entende mais nada de futebol", afirmou o ex-jogador.
Além disso, o agora apresentador comparou o comandante com outros profissionais que atuam no futebol brasileiro, como Abel Ferreira. "Se o Abel Ferreira fosse contratado pelo Cruzeiro, do time que tem o Cruzeiro, o Cruzeiro ganhava tudo", avaliou.
Um dos exemplos citados por Craque Neto para comprovar seu argumento foi justamente a goleada sofrida para o Botafogo. De acordo com ele, o placar foi um reflexo da falta de evolução tática: "Ele está ultrapassado daquilo que se entende de futebol hoje em dia".
