John sofreu grave lesão no joelho esquerdo - Divulgação / Nottingham Forest

Publicado 30/01/2026 18:50

Inglaterra - Com uma grave lesão no joelho esquerdo, o goleiro John, de 29 anos, deverá temporada europeia, mas trabalha de forma especial para tentar ficar à disposição de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. De acordo com informações do portal "GE", o jogador do Nottingham Forest está realizando trabalhos de recuperação em três turnos.

A contusão foi na cartilagem da região e John passou por uma artroscopia no último dia 14. A comissão técnica da seleção brasileira acompanha de perto a recuperação. O goleiro, inclusive, recebeu mensagens logo após o procedimento.

John se machucou na derrota do Forest para o Aston Villa por 3 a 1, em 3 de janeiro, pelo Campeonato Inglês. A contusão ocorreu no mesmo lance em que o goleiro falhou ao sair do gol e sofrer o terceiro gol da equipe adversária, marcado por John McGinn.

O goleiro não vinha sendo chamado por Ancelotti nas primeiras convocações, mas teve oportunidades com o técnico depois das lesões de Ederson e Hugo Souza, nas datas Fifas de outubro e de novembro do ano passado.

No total, John entrou em campo em nove partidas pelo Nottingham Forest. O goleiro, de 29 anos, atuou por um ano e meio pelo Botafogo, sendo campeão da Libertadores e do Brasileiro de 2024.